Un român a dat lovitura la Loto și a câștigat 525.000 de lei. Unde a fost cumpărat biletul

Potrivit Loteriei Române, câștigul a fost obținut la categoria N+3. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma joaca.loto.ro.

La aceeași extragere, un alt premiu important a fost acordat la Loto 5/40. Un jucător a câștigat 98.931,50 de lei la categoria a II-a. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din Moldovița, județul Suceava.

Peste 20.000 de câștiguri acordate la extragerile de joi

Loteria Română organizează duminică, 28 iunie, noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La extragerile de joi, 26 iunie, au fost acordate 20.620 de câștiguri.

Valoarea totală a premiilor a depășit 2,3 milioane de lei.

Report de peste 6,8 milioane de euro la Loto 6/49

La Loto 6/49, premiul de categoria I nu a fost câștigat. Reportul a ajuns la peste 35,59 milioane de lei. Valoarea acestuia depășește 6,80 milioane de euro.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 6,93 milioane de lei. Premiul este echivalentul a peste 1,32 milioane de euro.

Premii importante și la Joker

La Joker, reportul de categoria I depășește 831.900 de lei. La categoria a II-a este în joc un report de peste 171.400 de lei. Categoria a III-a are un report de peste 80.900 de lei. La Noroc Plus, reportul de categoria I a trecut de 335.300 de lei.

Reporturi și la Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, reportul de categoria I este de peste 66.900 de lei. La Super Noroc, reportul cumulat depășește 290.300 de lei.

Toate aceste premii vor fi puse în joc la tragerile programate duminică, 28 iunie.