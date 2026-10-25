Un șofer băut a fugit de polițiști după ce a ieșit din parcarea unui supermarket din Pitești

Un bărbat, de 42 de ani, din comuna Moșoaia, județul Argeș a fost depistat de poliţiştii Secției 4 Poliție Pitești în timp ce ar fi ieșit din parcarea unui supermarket din municipiul Pitești și a încălcat marcajul longitudinal continuu care separă Bulevardul Frații Golești de Bulevardul Republicii.

„Ulterior, acesta ar fi oprit autoturismul în parcarea unei societăți comerciale de pe bulevardul Republicii, iar, în momentul în care polițiștii se îndreptau către acesta pentru a-l interpela, bărbatul ar fi părăsit habitaclul autoturismului și ar fi încercat să scape de aceștia”, a transmis IPJ Argeș.

Echipajul de poliție a pornit în urmărirea bărbatului, acesta fiind prins și imobilizat în scurt timp.

Polițiștii l-au testat pentru consum de alcool, rezultatul fiind pozitiv, motiv pentru care l-au condus la spital pentru recoltare de probe biologice.

„Astfel, în urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare mai mare decât limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar persoana în cauză a fost condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii prin analize de specialitate, a îndeplinirii condiției pentru răspunderea de natură penală, referitoare la valoarea alcoolemiei în sânge”, a precizat IPJ Argeș.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, totodată fiind eliberată dovadă înlocuitoare fără drept de circulație pentru perioada cercetărilor.

Totodată, polițiștii i-au aplicat o amendă în valoare de peste 5.000 de lei.