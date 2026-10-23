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Un tânăr ar fi profesat ca medic în Ilfov timp de 3 ani, fără acte

Un tânăr de 28 de ani care se dădea, de trei ani, drept medic în București a fost prins de polițiști că ar profesa fără a deține, în realitate, calitatea de medic.
Un tânăr ar fi profesat ca medic în Ilfov timp de 3 ani, fără acte
Sursa foto: Pixabay
Daiana Rob
23 oct. 2026, 11:44, Social
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„Din cercetări a reieșit că, în ultimii trei ani, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul București, ar fi efectuat acte medicale fără a deține calitatea de medic, în cadrul unui punct de lucru situat în orașul Bragadiru, județul Ilfov”, transmite IPJ Ilfov.

Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Joi, anchetatorii au percheziționat două adrese din Capitală, dar și din orașul Bragadiru. În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au găsit și ridicat 264.100 de lei și 1.650 de euro, despre care există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracțională a presupusului escroc.

La percheziții au participat și reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Ilfov. Aceștia au suspendat activitatea punctului de lucru al clinicii în care bărbatul profesa.

De asemenea, reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, urmează să dispună măsurile legale privind aparatura medicală utilizată.

Tânărul de 28 de ani a fost dus la sediul sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, pentru audieri, dar și continuarea cercetărilor.

Poliția continuă cercetările sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale, potrivit IPJ Ilfov.

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