Un veteran de război, sărbătorit de Ministerul Apărării, la împlinirea vârstei de 105 ani

Un veteran de război îşi aminteşte luptele pe care le-a dus pentru apărarea României. Ministerul Apărării Naţionale l-a sărbătorit pe Constantin Năstase, care acum are onorabila vârstă de 105 ani.

„După ce am trecut Nistrul, am îngenunchiat, am sărutat pământul românesc, am zis Tatăl nostru şi am zis: Astăzi m-am născut a doua oară!”, îşi aminteşte veteranul de război, general de brigadă în retragere, Năstase Constantin.

În anul 1934, la vârsta de 19 ani, Năstase a devenit cercetaş al Marii Legiuni a României – Cohorta „Radu Negru” din Câmpulung Muscel, în prezent fiind membru de onoare al Centrului Local Dacia Felix. Apoi, a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, participând la campania din est de la început, în iunie 1941, şi până la întoarcerea în ţară, în anul 1944, precizează instituţia, pe Facebook.

Lupta de la Cotul Donului şi marş de mii de kilometri la -40 grade Celsius

În plus, Năstase a luptat ca ofiţer al Armatei Române în bătălia pentru Odessa şi în confruntarea de la Cotul Donului. A scăpat cu viaţă din cumplita încercuire de la Cotul Donului şi a mărşăluit mii de kilometri prin nesfârşita stepă din Rusia, la temperaturi de -40 de grade Celsius. După 75 de zile de marş a ajuns în ţară, mai scrie MAPN.

„Vineri, cel mai longeviv senior al oraşului Miovei-Argeş, simbolul Centenarului în Argeş, veteran al celui de-al doilea Război Mondial şi Cetăţean de Onoare al oraşului Mioveni, general de brigada în retragere Constantin Nastase , a împlinit venerabila vârstă de 105 ani. De-a lungul vieţii sale, s-a implicat în numeroase activităţi şi proiecte sociale şi culturale. A înfiinţat Muzeul Cula Racoviţa, un loc de care a rămas foarte ataşat şi care îi poartă numele”, a conchis ministerul.