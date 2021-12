Unde îşi investesc românii banii pe final de an? Topul celor mai atractive companii

O caracteristică comună a investiţiilor europenilor din ultima vreme este tocmai caracterul oportunist, investitorii dorind să fie cu un pas în faţa celorlalţi şi să „prindă anumite trenuri înainte ca acestea să fie pline”, explică Radu Puiu. Analiza ia în calcul cele mai mai tranzacţionate companii în Europa Centrală, în luna noiembrie.

În Cehia, investitorii s-au orientat tot mai mult în ultima vreme după o companie locală, dar a cărei activitate se desfăşoară în sectorul energetic. CEZ a.s. oferă servicii energetice integrate şi operează şi în România. Compania produce, distribuie, comercializează şi vinde energie electrică şi căldură, precum şi gaze naturale şi se ocupă de extracţia cărbunelui. Face parte din congomeratul CEZ Group, compania deservind clienţii din Europa.

CEZ este cea mai mare companie de utilităţi şi cea mai mare companie publică din Europa Centrală şi de Est. Acţionarul său majoritar este guvernul ceh care deţine 70% din acţiuni.

Investitorii instituţionali îşi compară de obicei propriile randamente cu randamentele unui indice bursier urmărit în mod obişnuit. Deci, în general, ei iau în considerare cumpărarea de companii mai mari care sunt incluse în indicele de referinţă relevant. Având în vedere şi contextul favorabil privind perioada de iarnă şi preţul în creştere al energiei, putem vedea de ce firma a fost cea mai populară în rândul investitorilor din Cehia, subliniază Radu Puiu.

În plus, firma este activ implicată în planul de trecere a ţării către surse de energie regenerabilă iar prezenţa unei participanţii semnificative a statului în conducerea companiei ar putea să îi ofere anumite oportunităţi de proiecte. Astfel, Ministerul Transporturilor, compania CEZ şi filiala Volkswagen, Skoda Auto, vor să înfiinţeze câteva mii de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice în ţară până în 2025. Conform anunţului publicat de Skoda, acestea vor fi exploatate după conceptul „electricitate neutră din punct de vedere al CO2” al CEZ.

Şi investitorii portughezi s-au orientat către o companie locală de energie. Galp Energia S.A. este o corporaţie multinaţională energetică, cu sediul în Lisabona, Portugalia. Firma este alcătuită din peste 100 de companii implicate în fiecare aspect al furnizării de petrol şi gaze naturale, explorare şi producţie de hidrocarburi; rafinare, comerţ, logistică şi vânzare cu amănuntul; cogenerare şi energie regenerabilă.

Radu Puiu arată că alegerea investitorilor din România a fost una interesantă. Ferroglobe PLC este unul dintre cei mai importanţi furnizori mondiali de siliciu metalic, aliaje şi feroaliaje speciale pe bază de siliciu şi mangan, care deserveşte o bază de clienţi din întreaga lume pe pieţe finale dinamice şi cu creştere rapidă precum sectorul de energie solară, auto sau produse de larg consum.

Compania a anunţat recent că a luat măsuri progresive pentru a contracara impactul creşterii preţurilor energiei în Spania. Aceasta a decis să scoată din funcţiune două cuptoare şi îşi propune să reducă producţia ţintă cu 25% la un al treilea prin ajustarea producţiei în conformitate cu volatilitatea preţului energiei.

Aceste acţiuni sunt menite să minimizeze impactul creşterii costurilor energiei din Spania, permiţând companiei să îndeplinească obligaţiile existente faţă de clienţi.

Decizia luată de Ferroglobe PLC vine în contextul în care preţurile energiei din Spania au crescut de peste patru ori în ultimele luni. Conducerea companiei a anunţat că măsura va permite companiei să îşi îndeplinească obligaţiile faţă de clienţii din Spania, parţial prin utilizarea altor active din regiune, cu scopul de a optimiza fiecare comandă, explică Radu Puiu.

Cea mai tranzacţionată companie în Italia a fost Tonix Pharmaceuticals, o firmă care a ”cochetat” cu titlul de ”companie meme”, dar care activează într-un sector interesant, cel de biotehnologie. Compania a raportat ştiri încurajatoare despre un medicament cheie.

Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) a aprobat cererea pentru medicamentul TNX-1900. Această decizie deschide calea pentru ca Tonix să înceapă un studiu de fază 2 al medicamentului pentru prevenirea migrenelor la pacienţii cronici.

Compania a declarat că anticipează începerea înscrierii în studiul de fază 2 să aibă loc în a doua jumătate a anului viitor. Firma are ambiţii mari pentru tratament, dorind să îl dezvolte şi pentru durerea cranio-facială şi rezistenţa la insulină. Această veste a fost considerată promiţătoare pentru viitorul companiei, subliniază Radu Puiu.

Cea mai tranzacţionată companie din Polonia în ultima lună a fost Allegro. Dacă pe plan global, sectorul de comerţ electronic este dominat de Amazon, eBay şi de platformele din China, firma poloneză de comerţ electronic Allegro şi-a consolidat poziţia drept unul dintrei cei mai populari jucători din acest domeniu din Polonia şi a devenit una dintre mărcile de top de comerţ electronic din Europa centrală.

Potrivit datelor de la SimilarWeb, platforma poloneză este a zecea cea mai mare platformă de comerţ electronic din lume în ceea ce priveşte vizitele lunare şi singura companie din top 10 care operează în Europa, explică Radu Puiu.

Allegro a beneficiat de o majorare a vânzărilor care au accelerat în timpul pandemiei, a investit în logistică şi fintech pentru a obţine un avantaj competitiv şi a crea noi fluxuri de venituri. Compania a spus că prioritatea sa este să investească în creşterea GMV (gross merchandise value = valoarea brută a mărfurilor) prin elementele de bază ale comerţului de retail şi extinderea serviciilor precum Allegro Pay sau Allegro APM, arată analiza XTB.

Conducerea Allegro a declarat că nivelul absolut al vânzărilor pare foarte promiţător şi că se aşteaptă la o perioadă de vânzări de Crăciun foarte reuşită. În plus, nu sunt foarte îngrijoraţi de problemele legate de lanţurile de aprovizionare şi de logistică care afectează mulţi retaileri deoarece Allegro poate achiziţiona produse prin mai mulţi furnizori şi comercianţi pe platforma sa. Totuşi, a avertizat că marjele operaţionale ar putea fi mai mici în 2022.

În analiza XTB se evidenţiază faptul că Allegro vizează să îşi extindă prezenţa în regiune şi nu se teme de competiţie, motiv pentru care a achiziţionat compania Mall Group, un retailer online. Acordul vine pe fondul intensificării concurenţei în Europa Centrală, Amazon lansând serviciul Prime în Polonia, iar magazinul Sea Ltd Shopee a intrat în ţară în septembrie.

Preţul total al afacerii se ridică la 881 milioane euro. Achiziţia include activele de comerţ electronic ale Mall Group şi activele logistice WEDO situate în Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croaţia şi Polonia. Astfel, noua companie este aşteptată aproape să îşi dubleze piaţa ţintă de retail la 251 de miliarde de euro şi 70 de milioane de consumatori, estimează analistul financiar.

În concluzie, diversitatea surprinzătoare a opţiunilor investitorilor europeni face ca managementul riscului să fie deja un must have pentru aceştia, indiferent dacă sunt sau nu începători. „Caracterul oportunist” al alegerilor poate genera şi situaţiile neplăcute, când din cauza factorului psihologic, sunt cumpărate active la niveluri nejustificate care, ulterior, pot duce la marcarea unor pierderi considerabile, avertizează Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB.