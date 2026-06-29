UPDATE: Cod Portocaliu de vreme rea în Capitală. Nou mesaj RO-ALERT / Peste 500 de solicitări la serviciile de intervenție / Avertizarea a fost ridicată la Cod Roșu

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Autoritățile au prelungit avertizarea meteorologică de Cod Roșu pentru Capitală. Potrivit datelor oficiale transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), noua perioadă de manifestare a fenomenelor este cuprinsă între orele 00:51 și 02:00.

Meteorologii anunță că în acest interval se vor semnala în continuare averse torențiale ce vor acumula cantități de apă de 20-30 l/mp, alături de frecvente descărcări electrice.

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În municipiul București, în ultima oră s-au acumulat cantități de apă de 25…40 l/mp, intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de mici și medii

dimensiuni (1…3 cm).

Interval manifestare este 00:07-00:50.

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Cetățenii au primit un nou mesaj RO-ALERT la scurt timp după prima avertizare, autoritățile ridicând gradul de alertă la Cod Roșu de vreme extremă în Capitală.

Conform datelor transmise, noua avertizare meteo este valabilă de această dată până la ora 00:50.

Meteorologii anunță că în această perioadă se vor semnala o vijelie cu viteze ale vântului la rafală de 50-70 km/h, averse torențiale ce vor acumula cantități de apă de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii.

Autoritățile fac un apel ferm către populație, recomandând evitarea oricăror deplasări și luarea de măsuri imediate de adăpostire și autoprotecție în fața pericolelor generate de furtuna puternică.

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Pâna la ora 23.30, la nivelul București-Ilfov au fost preluate 500 de solictări, ca urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase.

În acest moment, alte 400 de solicitari primite prin numarul de urgenta 112 sunt preluate de echipajele din teren, fara a mai reveni la subunitățile din care fac parte, pana la soluționarea tuturor cazurilor.

Cele mai multe situații pentru care se intervine sunt cele generate de copacii căzuți pe carosabil sau autoturisme, care blochează și traficul rutier.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O avertizare meteorologică de Cod Portocaliu vizează Capitala în intervalul orar 23:20 – 00:30.

Meteorologii anunță că în perioada menționată se vor semnala o vijelie cu rafale de vânt de 60-80 km/h, averse torențiale ce vor acumula 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii.

Autoritățile fac un apel ferm către populație să ia măsuri imediate de adăpostire.