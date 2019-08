Uraganul Dorian | Americanii se pregătesc pentru ce e mai rău: Statele Florida şi Georgia au declarat stare de URGENŢĂ / VIDEO

În momentul în care o să atingă ţărmul, Dorian, va fi, cel mai probabil, un uragan de categoria a 4-a, din 5. Centrul Naţional de Uragane din Miami atenţionează că furtuna va aduce vânt foarte puternic şi ploaie în cantităţi impresionante, însă este ”mult prea devreme” pentru a determina care vor fi cele mai afectate zone, arată The Guardian.

Guvernatorul republican al statului Florida, Ron DeSantis, a declarat stare de urgenţă şi îndeamnă locuitorii să îşi ia măsuri de precauţie, inclusiv să îşi procure apă şi alimente şi alte obiecte necesare în caz de urgenţă.

”Dorian ar putea fi un uragan uriaş. Toţii oameni de pe coasta de Est a Floridei ar trebui să aibă câte provizii pentru 7 zile, să-şi pregătească casele şi să urmărească traiectoria furtunii”, a transmis DeSantis pe Twitter. De asemenea, au fost înregistrate cozi uriaşe la mai multe supermarketuri şi benzinării din Florida.

A camera outside the station captured views of Hurricane Dorian at 1:05pm ET today as it churned over the Atlantic Ocean north of Puerto Rico. pic.twitter.com/ZlfKPcuIQO

Georgia, un alt stat aflat pe potenţiala traiectorie a uraganului, a declarat la rândul său stare de urgenţă. Guvernatorul Brian Kemp a spus că furtuna ”are potenţialul de a avea un impact catastrofic asupra cetăţenilor” din sud-estul Statelor Unite.

O traiectorie preliminară arată că uraganul va ajunge prima dată în regiunea Palm Beach, în sudul Floridei. Potrivit presei locale, o casă deţinută de Donald Trump se află în acea zonă.

Între timp, cea mai mare companie de energie din statul Florida, Florida Power and Light, arată că a activat un plan de urgenţă, în anticiparea impactului furtunii. 13.000 de angajaţi vor fi gata să intervină pentru a remedia pagubele produse.

În acest context, Donald Trump şi-a anulat vizita din Polonia, în locul lui deplasându-se vice-preşedintele american Mike Pence.

Hurricane Dorian is now projected to grow into a Cat. 4 storm.



One of the most accurate storm predictions, the European Model expects a track that would strike a full frontal blow on Trump's Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida.#ThursdayThoughts pic.twitter.com/x7y7HfPVsP