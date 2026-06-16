Prima pagină » Social » Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian

Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian

Un urs care a atacat luni un turist elvețian pe Transfăgărășan a fost împușcat, a anunțat marți Romsilva.
Urs împușcat pe Transfăgărășan după ce a atacat un turist elvețian
Foto: Facebook/Ciprian Pistol
Cosmin Pirv
16 iun. 2026, 10:20, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Silvicultorii au anunțat că ursul care luni, 15 iunie, a atacat un turist elvețian pe DN 7C Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost extras prin împușcare de angajați ai Direcției Silvice Argeș, în baza deciziei comisiei locale.

La fața locului au intervenit silvicultori ai Direcției Silvice Argeș, împreună cu jandarmi și reprezentanți ai Primăriei comunei Arefu.

Romsilva anunță că silvicultorii au montat panouri de avertizare suplimentare și a intensificat patrulele comune cu Jandarmeria Română în zonele cu risc pentru a reduce riscul întâlnirilor dintre oameni și urși.

„Vă rugăm să nu hrăniți și să nu vă apropiați de animalele sălbatice. Un urs obișnuit cu prezența și mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol — atât pentru turiști, cât și pentru el însuși”, transmite Romsilva.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da