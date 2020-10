USR-PLUS vrea să schimbe calendarul universităţilor în funcţie de alegerile locale: "Studenţii vor să voteze! Universităţile doresc acelaşi lucru?"

USR Tineret şi Generaţia PLUS cer universităţilor să organizeze calendarul noului an în funcţie de alegerile locale. Ei propun ca prima zi să fie 5 octombrie, pe motiv că dacă facultatea ar începe pe 28 septembrie, studenţii nu ar putea vota, fiindcă ar fi pe drumuri sau ocupaţi cu preluarea căminului. Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica, spune că priorităţile mediului academic sunt altele, fiindcă nu există nicio veste de la Guvern despre începerea anului. Am vorbit şi cu studenţii, între care părerile sunt împărţite.

USR Tineret - Generaţia PLUS: Studenţii vor să voteze! Universităţile doresc acelaşi lucru?

Rectorul UMF "Gr. T. Popa" Iaşi : Usr-ul poate să vrea multe.

Rector Universitatea Politehnică Bucureşti: Problema nu este când începem, ci cum începem pentru că în momentul de faţă, nu avem niciun fel de informaţie de la MS. Viza de flotant nu se face de pe o zi de altă. Dacă studenţii vin cu o zi înainte sau o zi după, oricum nu pot să-şi facă. În ultima perioadă universităţilor li se impune sau solicită imperativ. Eu zic să lăsăm comunităţiile academice, aşa cum sunt ele, profesori şi studenţi, să îşi decidă soarta. Cu privire la acest lucru, trebuie întrebaţi studenţii, nu partidele politice

RALUCA, studentă: Cu o săptămână înainte de începerea anului universitar, orice student se gândeşte la chirie, la cazare, la lucruri de care are nevoie, la colegi, la orice altceva, dar nu la vot.

BIANCA, studentă: Dacă eşti conştient, dacă dai dovadă de spirit civic şi vrei să mergi la vot. Poţi să faci alegeri. Consider asta o iniţiativă cam trasă de păr.