Vacanţa la ţară pierde viteză. Rezervările din zonele rurale ale României, trase în jos

Pensiunile şi micile u­ni­tăţi de cazare au benefi­ciat de restricţiile impuse de autorităţi privind călă­to­­riile, în special cele în afara ţării.

În ultimii doi ani, oamenii au căutat mai mult să meargă în zone naturale, izolate, departe de agitaţia oraşelor, şi s-au orientat către mici pensiuni şi case de vacanţă.

Pentru mulţi proprietari de pensiuni din zonele rurale ultimii doi ani au fost foarte buni, cu rezultate în creştere faţă de 2019. Anul acesta însă trendul pare că se inversează.

„La noi, rezervările au scăzut cu 10-15% faţă de anul trecut. Perioada 2020-2021 a fost una foarte bună. Acum au scăzut vânzările mai mult în extrasezon, în sezon e mai bine. În zona în care noi ne aflăm, sunt pensiuni care stau foarte prost. Eu am intuit încă din 2020 că aşa va fi, în primul an al pandemiei am avut o creştere a vânzărilor de 30% faţă de 2019, am benefi­ciat atunci şi de şcoala online, de munca remote. Înregistrăm o scădere faţă de ulti­mii doi ani, dar suntem în continuare puţin peste 2019“, spune Daniel Ionuţ Zdrob, coproprietar şi administrator al pensiunii La Moara, din comuna Fundu Moldovei, judeţul Suceava.

Odată cu pandemia, durata medie de şedere a crescut în multe unităţi de cazare dat fiind că turiştii au putut să lucreze re­mote şi au ales să facă acest lucru în zone ru­rale sau de munte. Astfel, în ulti­mii doi ani, micile pensiuni a­veau rezervări care se întin­deau pe luni întregi, iar şan­sele de a găsi un loc liber erau foar­te mici, mai ales vara. Acum, acest lucru nu mai e valabil, astfel că cei care şi-au propus să îşi facă vacanţa în România încă mai au timp să o planifice.

Ioani Florin, primarul co­mu­­­nei Viştea, judeţul Braşov, şi preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Inter­comunitară şi Promovarea Turismului - Ţara Făgăraşului, spune că în această zonă a ţării se simte o scădere a rezervărilor în această perioadă, dar nu există probleme majore.

„Anul trecut a fost unul foarte bun, mai bun decât alţii, oamenii au căutat zone cu un patrimoiu natural bogat, cu spaţii ae­risite şi am avut un număr de clienţi bun în zonă. Anul acesta nu sunt probleme ma­jore, totuşi nu e ca în 2021, se vede că oa­menii au plecat în vacanţe peste hotare. Suntem peste nivelul de acum doi ani to­tuşi, trendul acesta de a merge în natură e­xistă în continuare. Avem turişti, însă scă­derea e de circa 20%“, spune Ioani Florin.

Scăderile masive privind numărul rezervărilor sunt în zona litoralului, mai ales ţinând cont de faptul că mulţi turişti au plecat în vacanţe în ţări precum Grecia sau Turcia, destinaţii tradiţionale de plajă încă dinainte de pandemie. Cu toate că scăderile de pe litoral nu se compară cu restul ţării, ele ajungând la 30-35%, zonele montane şi rurale resimt şi ele lipsa turiştilor.