Vacanțe dincolo de traseele clasice. De la Alaska la Țara de Foc. Eturia lansează o nouă linie de circuite adventure, în parteneriat cu exploratorul Radu Păltineanu

Prima experiență inclusă în proiect este „Patagonia Adventure – Explorează lumea cu Radu Păltineanu”, un circuit de grup cu însoțitor Eturia, programat pentru 16 februarie 2027. Călătoria va include Argentina și Chile și va dura 18 zile, respectiv 14 nopți.

Potrivit companiei, programul propune o experiență în unele dintre cele mai spectaculoase zone ale Americii de Sud, de la ghețarii din Parcul Național Los Glaciares și vârfurile Fitz Roy și Torres del Paine, până la fiordurile Patagoniei, coloniile de pinguini și Puerto Williams, considerat cel mai sudic oraș al planetei.

Parteneriatul este lansat cu ocazia aniversării a 19 ani de activitate a agenției Eturia și marchează o nouă etapă în dezvoltarea produselor turistice tematice ale companiei. Noua categorie de circuite se adresează în special turiștilor care au mai vizitat destinații cunoscute sau au parcurs deja circuitele clasice și caută experiențe mai apropiate de natură, de cultura locală și de specificul locului.

Reprezentanții Eturia susțin că aceste programe nu sunt gândite ca expediții extreme, ci ca experiențe de aventură accesibile unui public mai larg, fără să presupună o condiție fizică specială sau asumarea riscurilor asociate călătoriilor independente. Agenția va asigura itinerarele, logistica, partenerii locali, consultanța înainte de plecare și suportul pe durata circuitelor.

„În ultimii ani, am observat o schimbare în modul în care călătorii români se raportează la vacanțe. Mulți dintre ei au ajuns deja în destinații emblematice și își doresc acum să revină cu un alt tip de curiozitate: să privească locurile vizitate dintr-un alt unghi, să petreacă mai mult timp în natură, să înțeleagă cultura locală și să trăiască experiențe autentice, dar într-un cadru organizat și sigur. Parteneriatul cu Radu Păltineanu răspunde exact acestei nevoi”, a declarat Daniela Shah, cofondatoare Eturia.

Ea a adăugat că, pentru clientul Eturia, „adventure nu înseamnă neapărat extrem”, ci poate însemna „curajul de a ieși din traseul previzibil” și de a alege o experiență mai conectată la locurile vizitate.

La rândul său, Radu Păltineanu a declarat că explorarea înseamnă mai mult decât atingerea unei destinații.

„Pentru mine, explorarea nu înseamnă doar să ajungi într-un loc, ci să îl înțelegi, să îi simți ritmul și să fii dispus să privești dincolo de traseele evidente. Mă bucur că, prin acest parteneriat cu Eturia, putem crea contexte în care oamenii să se apropie de natură, de culturi locale și de propriul lor ritm de explorare, fără presiunea unei expediții independente”, a spus Radu Păltineanu.

Eturia anunță că, în 2027, pregătește mai multe circuite în cadrul proiectului. Primele destinații stabilite sunt Patagonia, Australia și Noua Zeelandă, respectiv China și Tibet. Alte circuite vor fi lansate în toamna anului 2027 și vor include destinații din Africa, America de Nord și Europa.

Eturia este o agenție de turism turoperatoare din România specializată în vacanțe exotice personalizate, fondată în 2007 de Sorin Stoica și Daniela Shah. Compania anunță că a creat peste 60.000 de vacanțe în cei 19 ani de activitate și operează circuite și pachete în destinații de pe toate continentele.

Radu Păltineanu este explorator și speaker, cunoscut pentru traversarea celor două Americi pe bicicletă, din Alaska până în Țara de Foc. Expediția, începută în 2015, a însumat 34.554 de kilometri și a fost prezentată drept o premieră pentru un român.