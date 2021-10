„Mulţumesc tuturor celor care au ales să se vaccineze şi să fie solidari nevoii de a ne fi mai bine! Fiecare are motivele lui pentru care s-a vaccinat”, a spus duminică, în ziua în care România a depăşit pragul de 7 milioane de persoane vaccinate cu prima doză, Valeriu Gheorghiţă.

Acesta susţine că povestea fiecăruia dintre cei 7 milioane de români vaccinaţi este specială.

„Am fost curioşi cu toţii care este prima persoană din România care se vaccinează împotriva COVID-19. Am vrut să o cunoaştem, să-i ştim povestea. Ce bine ar fi dacă am putea să ştim povestea a 7 milioane de persoane. Cu siguranţă fiecare poveste este specială. Cred că în felul acesta am fi mai înţelegători, mai uniţi, mai toleranţi, mai implicaţi, mai încrezători! Pentru că 7.000.000 nu este un simplu număr... sunt, de fapt, 7.000.000 de destine, de poveşti, de oameni, care au avut încredere, care au fost solidari, care nu au rămas indiferenţi, care pot schimba viitorul nostru, al tuturor”, a mai spus coordonatorrul campaniei de vaccinare.