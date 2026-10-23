VIDEO. UPDATE Navă lovită de drone în Marea Neagră, la 13 mile de Constanța. / O persoană a murit, 9 marinari au ajuns la țărm

UPDATE: Cei 9 marinari salvați au ajuns la țărm

Cele nouă persoane salvate în urma incidentului naval produs în Marea Neagră au ajuns în siguranță la țărm.

La fața locului se află echipaje medicale și polițiști de frontieră, care desfășoară activitățile specifice, inclusiv evaluarea stării de sănătate a persoanelor salvate și acordarea asistenței medicale necesare.

UPDATE GARDA DE COASTĂ: Zece persoane au fost recuperate. Una a murit

Structurile Ministerului Afacerilor Interne participă vineri la o operațiune de căutare și salvare a persoanelor dispărute în urma unui incident produs la bordul unei nave comerciale, sub pavilionul Insulelor Comore, aflate în afara apelor teritoriale, în Marea Neagră.

În jurul orei 10:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța cu privire la producerea unui incendiu la bordul unei nave comerciale, aflate la aproximativ 13 mile marine est de Constanța.

Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare.

Din totalul celor 13 persoane aflate la bord, zece au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă, dintre care nouă în viață și una decedată. Alte trei persoane sunt în continuare date dispărute.

Cele nouă persoane salvate au fost ulterior preluate de nava Gărzii de Coastă de la bordul navei comerciale care a intervenit inițial pentru recuperarea acestora.

În prezent, nava Gărzii de Coastă, împreună cu o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), desfășoară activități de căutare și salvare pentru identificarea și recuperarea persoanelor dispărute.

De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI a fost prealertat pentru a sprijini, la nevoie, operațiunea. La acest moment, condițiilor meteorologice nu permit intervenția aeriană.

Totodată, dispozitivul de intervenție din Portul Constanța a fost redimensionat și cuprinde patru ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, precum și un post medical avansat.

Potrivit unor informații neconfirmate deocamdată, este vorba despre nava Sakis Antoniou, care ar fi fost avariată și s-ar afla în pericol de scufundare.

Unele surse susțin că vasul s-ar fi scufundat deja după incident. Misiunea de salvare este în desfășurare, conform Ziua de Constanta.

Apele teritoriale ale României se întind pe 12 mile marine de la țărm, așa că, potrivit primelor informații, incidentul s-ar fi produs chiar dincolo de limita acestora.

Al treilea incident grav în Marea Neagră în octombrie

Pe 5 octombrie, nava turcească Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș și s-a scufundat. Doi marinari au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați, potrivit MAI.

Pe 15 octombrie, nava Wine Trader, sub pavilionul San Marino, a fost avariată la 14 mile marine de Sulina. ARSVOM a trimis în misiune nava SAR Apollo, iar cinci marinari au fost aduși cu un elicopter Black Hawk la Constanța.