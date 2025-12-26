Vijelie în Sinaia: mai mulți copaci doborâți

Mai multi copaci au căzut pe strada Zamora, din Sinaia, pe garduri și fire de curent electric. Alți cinci copaci sunt căzuți pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceștia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau trei persoane,

Din fericire, nu au fost persoane rănite.

Pompierii Detașamentului Sinaia vin în sprijinul comunităților afectate, misiunile fiind în dinamică.

Vântul continuă să sufle cu putere, iar pompierii le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și să întrerupă activitățile în aer liber și să se adăpostească în spații sigure.