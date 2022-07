Vladimir Ionaş, sociolog Avangarde: „Spre toamnă iarnă, oamenii nu-şi vor putea plăti facturile. Pericolul pentru clasa politică este în AUR”

„La nivel de comunicare, guvernul este foarte optimist. Dar în rândul societăţii, lucrurile se văd altfel. Creşterea economică vine din cauza consumului. După pandemie, românii au plecat vara masiv din ţară. Creşterile de preţuri au adus profituri tot statului. Oamenii nu simt creşterea economică. Binele statului este susţinut de cetăţenii români. Spre toamnă iarnă, oamenii nu-şi vor putea plăti facturile. Pericolul pentru clasa politică este în AUR. AUR va fi foarte vocal, a atacat tema facturilor, pe ministrul energiei. Şi USR poate să crească. Oamenii s-ar putea îndepărta şi mai mult de politic. Participarea reală a românilor a ajuns la 27-28%. Partidele mari nu pierd la vot ci cresc, pentru că scade prezenţa la vot. Electoratul USR se îndepărtează de politic. PSD şi PNL sunt avantajate de o prezenţă mică la vot. Factorii participării în 2024 vor fi candidaţii la prezidenţiale. Dacă candidaţii la Preşedinţie vor avea carismă, vor fi locomotive pentru toate tururile de alegeri din 2024. (...) Eu cred că rocada va avea loc. PNL şi PSD nu au interes să rupă coaliţia. Ruperea coaliţiei ar fi un dezastru pentru Iohannis şi PSD. Liderilor PNL le va conveni să nu aibă premier anul viitor, ca să nu deconteze. Va fi greu pentru PSD să se rupă de la finanţare. Niciun lider actual din România nu este capabil să tracteze electoratul nemulţumit”, a declarat sociologul Vladimir Ionaş, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News.



Vladimir Ionaş crede că participarea românilor în alegerile din 2024 va depinde şi de carisma candidaţilor din alegerile prezidenţiale:

„Pentru prezidenţiale, campania va începe de la mijlocul lui 2023. Parlamentarele şi localele ar putea fi comasate. Prezenţă ridicată va fi în alegerile locale. Alegerile parlamentare vor avea prezenţă scăzută. Prezidenţialele depind foarte mult de candidaţi şi şansele lor. Dacă vor fi candidaţii apropiaţi în sondaje, prezenţa poate creşte. Şi dacă vom avea un candidat radical în alegeri, prezenţa poate creşte. Mircea Geoană, venind de la NATO, nu mai poate fi acuzat de ce-a fost acuzat în 2009. Mircea Geoană ar putea atrage o parte a electoratului care nu votează PSD. Ar fi un câştig ca PSD să-şi facă alegeri interne pe bune. Ne place sau nu, Firea este unul dintre liderii PSD. Rafila, Ciucă şi Geoană se bucură de o cotă de încredere ridicată, dar nu datorită activităţii politice (...). Astăzi, Nicuşor Dan nu mai are nicio şansă pentru primărie. Problema lui Nicuşor Dan ţine de susţinerea politică. E greu de crezut că PNL şi USR îl vor mai susţine pe Nicuşor Dan. Probabil Ciprian Ciucu va dori să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei. Dacă vor fi candidaţi separaţi, voturile se disipă şi nu au nicio şansă să câştige Primăria. Candidatul PSD va pleca cu o şansă în plus pentru Primăria Capitalei. Nu văd USR susţinându-l pe Nicolae Ciucă. Partidele construite de Cioloş nu au reuşit să treacă pragul electoral. Probabil USR va încerca să aducă un candidat atrăgător pentru societatea civilă. Eu nu cred în zvonurile cu Iohannis la NATO. Iohannis la NATO - este un fel de frustrare a societăţilor mici. Funcţia de secretar general al NATO este una de reprezentare. Boris Johnson are mai multe atu-uri decât Iohannis.



Despre problemele lui Nicolae Ciucă cu plagiatul, Vladimir Ionaş nu avea alte aşteptări având în vedere că este imposibil să faci un doctorat în 3 ani şi să mai stai şi pe front. În problema pachetului legilor securităţii naţionale, sociologul crede că reacţiile preşedintelui Iohannis dar şi lipsa de reacţie a politicului ne-au arătat că avem „o problemă uriaşă” la nivel de societate:

„Mi-e foarte greu să mai iau în serios o discuţie despre plagiat după momentul Laura Codruţa Koveşi. Eu privesc magistraţii din România după model american. În cazul plagiatului lui Ciucă, eu nu aveam aşteptări. Este imposibil să faci un doctorat în 3 ani. Problema lui Ciucă: era şeful statului major şi a ajuns imediat ministru şi premier. Ciucă nu înţelege cât de importante sunt în politică transparenţa şi comunicarea. Premierul României şi-a spus după 4 zile punctul de vedere cu privire la discursul lui Viktor Orban. În cazul Ciucă, nu a mai fost construită campania de ură împotriva unui om sau unui partid. Pe Ciucă s-a construit imaginea că e omul lui Iohannis. Oamenii nu mai au încredere în justiţia din România. Nu se pot da OUG-uri pe Justiţie doar când ministrul Justiţiei este de la PSD. (...) Din punct de vedere al comunicării, războiul a venit perfect. S-a găsit un vinovat pentru tot: Vladimir Putin. Problema liderilor va fi atunci când războiul se va termina. Este greu de înţeles de ce au fost opinii contrare publicării draft-urilor legilor securităţii naţionale. Drafturile legilor securităţii naţionale ne-au arătat o problemă uriaşă. Românii nu sunt interesaţi că ţara este săracă, oamenii au alte priorităţi. Mulţi români se uită la ziua de mâine. Presa nu mai este interesată să pună presiune pe clasa politică. A fost o totală lipsă de interes în a da răspuns unei părţi a societăţii”.

Războiul şi crizele economice generate au arătat şi capacităţile clasei politice europene. În plus, în noiembrie vor fi alegeri la jumătate de mandat în Statele Unite. Vladimir Ionaş a declarat în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, că el crede că în SUA vor câştiga republicanii:

„O clasă politică mai slabă decât este acum în Europa nu cred că a mai existat vreodată. Multe dintre probleme pleacă de la tehnocraţii de la Bruxelles. În Italia vor fi două partide radicale care vor câştiga alegerile. În Bulgaria va fi greu de construit o majoritate clară. În Franţa, Macron nu mai putere parlamentară. În Germania, SPD este pe locul 3 în sondaje. Mă sperie că oamenii politici nu au soluţii. Europa va avea foarte multe probleme. (...)

Sunt cele mai importante alegeri din SUA din ultimii 15 ani. Majoritatea circumscripţiilor vor fi câştigate de republicani. S-ar putea să existe o comisie de anchetă pe Hunter Biden. Preşedintele Biden a pierdut foarte mult la încredere şi favorabilitate. Democraţii au foarte multe probleme în SUA. Şi la republicani e o tabără care nu-l mai vrea pe Trump. Ron Desantis are un profil asemănător cu Trump, dar este mai moderat. În cursa internă va intra sigur Donald Trump dar nu ştiu dacă va câştiga nominalizarea. Cu Donald Trump la Casa Albă democraţii vor avea de mâncat o pâine în opoziţie”.