Vremea se schimbă în România. Ce anunță ANM pentru următoarele patru săptămâni

În intervalul 19-26 octombrie, temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în toată țara, în special în regiunile nord-estice, transmite ANM.

În același timp, regimul pluviometric va fi excedentar la nivel național, cu abateri mai mari în nord-est.

În săptămâna 26 octombrie-2 noiembrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste cele normale în cea mai mare parte a țării, în special în nord-est. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Pentru perioada 2-9 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii și cantități de precipitații apropiate de valorile normale în cea mai mare parte a țării.

Aceeași tendință este anticipată de ANM și pentru săptămâna 9-16 noiembrie, când temperaturile și precipitațiile ar urma să se situeze în jurul mediilor specifice perioadei.