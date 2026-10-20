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Vremea se schimbă în România. Ce anunță ANM pentru următoarele patru săptămâni

România va avea parte de temperaturi ușor peste cele normale și de precipitații mai abundente decât de obicei în săptămâna 19-26 octombrie, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În următoarele trei săptămâni, temperaturile și cantitățile de precipitații vor reveni, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă.
Vremea se schimbă în România. Ce anunță ANM pentru următoarele patru săptămâni
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
20 oct. 2026, 07:39, Social
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În intervalul 19-26 octombrie, temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în toată țara, în special în regiunile nord-estice, transmite ANM.

În același timp, regimul pluviometric va fi excedentar la nivel național, cu abateri mai mari în nord-est.

În săptămâna 26 octombrie-2 noiembrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste cele normale în cea mai mare parte a țării, în special în nord-est. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Pentru perioada 2-9 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii și cantități de precipitații apropiate de valorile normale în cea mai mare parte a țării.

Aceeași tendință este anticipată de ANM și pentru săptămâna 9-16 noiembrie, când temperaturile și precipitațiile ar urma să se situeze în jurul mediilor specifice perioadei.

 

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