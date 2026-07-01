Weekend de record la Băile Figa: turiști din cinci județe au luat cu asalt complexul balnear din Beclean

Primul weekend al vacanței de vară pentru elevii care nu susțin examene a adus un flux consistent de turiști din mai multe județe, iar temperaturile de peste 30 de grade au transformat complexul într-un punct de atracție major pentru familii, tineri și seniori.

Aglomerație încă de la primele ore

De la primele ore ale dimineții, traficul spre Băile Figa a devenit intens, cu un număr ridicat de autoturisme venite în special din Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Suceava. Parcările din zona complexului și cele adiacente unităților de cazare au fost ocupate rapid, iar accesul a presupus timpi de așteptare la casele de bilete și la validarea brățărilor de intrare.

Odată intrați în incintă, turiștii și-au distribuit rapid spațiile de relaxare, în funcție de preferințe și vârstă.

Zonele de agrement, ocupate în funcție de public

Familiile cu copii au preferat zona „Râul Leneș”, considerată una dintre cele mai accesibile și sigure pentru cei mici, unde piscinele puțin adânci și toboganele dedicate au fost intens utilizate.

Segmentul seniorilor a fost atras în special de bazinul cu apă sărată și de lacul cu aerosoli salini, zone apreciate pentru efectele terapeutice și pentru componenta de relaxare.

Cel mai mare grad de ocupare s-a înregistrat în bazinul cu apă încălzită, unde turiști de toate vârstele au alternat perioadele de înot cu relaxarea la marginea bazinului.

Pentru adolescenți și tineri, principalele puncte de interes au fost toboganele acvatice, utilizate intens pe tot parcursul zilei, inclusiv de vizitatori veniți de la distanțe considerabile.

Cazare și servicii turistice în creștere

Cererea ridicată din sezonul estival se reflectă și în zona de cazare. Vizitatorii au optat atât pentru căsuțele din complex, cu tarife de la aproximativ 150 lei/noapte, cât și pentru pensiunile din zonă, unde prețurile pornesc de la circa 200 lei/noapte.

Feedbackul turiștilor indică un raport calitate-preț considerat competitiv, în special datorită diversității facilităților și accesului facil la servicii de alimentație publică în interiorul complexului.

Care sunt tarifele

Pentru sezonul estival 2026, accesul în Băile Figa este structurat pe intervale tarifare diferențiate:

30 lei/zi, luni–joi

50 lei/zi, vineri–duminică

gratuit pentru copiii sub 7 ani

Pe lângă biletul de intrare, mai multe facilități sunt disponibile contra cost, inclusiv:

complexul interior: 20 lei

tobogane acvatice: 10 lei/bucată

jacuzzi și saună: 5 lei / 20 minute

sală fitness: 5 lei/oră

teren tenis: 20 lei/oră

teren fotbal: 50 lei/oră

Complexul funcționează zilnic între 08:00 și 21:00, în perioada 15 iunie – 30 septembrie 2026.

Prin diversitatea ofertelor de agrement și prin capacitatea de a atrage turiști din mai multe județe, Băile Figa își consolidează poziția de destinație estivală importantă în nord-vestul României. Mixul dintre relaxare, facilități moderne și prețuri accesibile contribuie la creșterea constantă a popularității complexului, mai ales în perioadele de vârf ale sezonului.