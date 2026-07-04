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Zeci de turiști polonezi, coborâți de pe munte de jandarmi după apariția unei ursoaice și a unui pui

Zeci de turiști polonezi au fost coborâți de pe munte de jandarmi după apariția unei ursoaice și a unui pui. Ei au fost escortați de jandarmii din Vatra Dornei.
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Petru Mazilu
04 iul. 2026, 21:47, Social
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Incidentul s-a produs sâmbătă. 37 de polonezi au fost coborâți de pe munte de jandarmi, după întâlnirea cu o ursoaică și puiul ei.

„În cursul zilei de azi, un grup format din 37 de turiști polonezi a fost coborât în siguranță de jandarmii montani din Vatra Dornei, după ce pe traseul pe care îl parcurgeau, în apropierea Carierei Călimani din județul Suceava, a fost observată o ursoaică însoțită de puiul său”, a transmis Jandarmeria.

Ursoaica observată de polonezi și de un jandarm

Intervenția a avut loc după ce un jandarm aflat în timpul liber, într-o drumeție, a observat animalul sălbatic în apropierea traseului. Văzând în zonă turiștii, pentru a elimina orice pericol, jandarmul a solicitat sprijinul colegilor aflați în serviciu.

„Jandarmii montani au ajuns rapid în zonă și au însoțit grupul de turiști până la autocar. Turiștii polonezi au declarat că au văzut și ei ursoaica și puiul pe traseu, înainte de intervenția forțelor de ordine”, au transmis jandarmii.

Ei reamintesc că, în cazul observării unui urs, „este important să nu vă apropiați de animal, să nu încercați să îl fotografiați sau hrăniți și să anunțați de îndată autoritățile prin apel la 112.”

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