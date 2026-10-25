Ziua Armatei României 2026. Ce semnifică și ce evenimente sunt organizate în București și în țară

Ziua Armatei României este sărbătorită în fiecare an pe 25 octombrie și reprezintă un prilej de omagiu pentru militarii care au luptat pentru apărarea țării și pentru cei care și-au sacrificat viața pentru România.

Această zi este importantă și pentru că este evidențiat rolul armatei în asigurarea securității naționale și contribuția militarilor români la misiunile internaționale.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), cu această ocazie vor avea loc ceremonii militare și religioase în principalele garnizoane din țară, în bazele militare și în teatrele de operații.

Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu vor participa, începând cu ora 10:00, la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță” cu prilejul Zilei Armatei României.

Programul include depuneri de coroane și jerbe de flori la monumentele eroilor, în semn de respect și recunoștință față de cei care și-au dat viața pentru patrie.

Ce semnifică Ziua Armatei României

Ziua Armatei României este sărbătorită anual pe 25 octombrie, în baza Decretului nr. 381 din 1 octombrie 1959. Data marchează încheierea, la 25 octombrie 1944, a eliberării nordului Transilvaniei de sub ocupația trupelor germane și ungare, după luptele desfășurate în nord-vestul țării.

Peste 525.000 de militari români au participat la luptele din perioada 23 august – 25 octombrie 1944. Aproximativ 58.000 dintre aceștia au fost uciși sau răniți.

Eliberarea nordului Transilvaniei nu a însemnat sfârșitul luptelor. Armata României a continuat operațiunile alături de Aliați în Ungaria, Cehoslovacia și Austria, până la încheierea războiului în Europa.

Participarea Armatei României la misiuni internaționale

După anul1990, militarii români au participat la misiuni internaționale pentru menținerea păcii și securității. La 8 martie 1996, Armata României a început să participe la operațiunile din Bosnia și Herțegovina, cu Batalionul 96 Geniu, inițial în cadrul misiunii NATO IFOR.

În martie 2000, România a început să contribuie la misiunea NATO KFOR din Kosovo, cu personal de stat major și, ulterior, cu subunități specializate.

În iulie 2002, România a trimis în Afganistan un batalion de infanterie format din 405 militari ai Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”, în cadrul operației „Enduring Freedom”.

În iulie 2003, un batalion de infanterie și un detașament de poliție militară au fost trimiși la Nasiriyah, în Irak, pentru a participa la operația „Iraqi Freedom”.

O zi dedicată recunoștinței și respectului

Ziua aceasta este, de fapt, o ocazie de a aduce un omagiu celor care și-au sacrificat viața pentru apărarea țării și de recunoaștere a devotamentului militarilor care servesc România.

În 2026, manifestările dedicate acestei zile includ ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori.

Forțele Aeriene Române au anunțat participarea aeronavelor militare la survoluri în București, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, dar și la Păuliș, Carei și Satu Mare.

Ce evenimente sunt organizate de Ziua Armatei României 2026

În București

Ora 10.00 – Mormântul Ostașului Necunoscut, Parcul Carol I

Va avea loc o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii și de survolul monumentului de către aeronave ale Forțelor Aeriene Române.

Ora 12.00 – Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, în fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”

Va fi organizată o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ora 12.00 – Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, în fața Palatului Național al Copiilor

Va avea loc o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ora 17.00 – Parcul Cișmigiu

Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale va susține un concert.

Ora 19.00 – Retragere cu torțe

Militarii vor participa la o retragere cu torțe pe următorul traseu: Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bulevardul Eroilor Sanitari, Strada Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul General Paul Teodorescu, Bulevardul Timișoara și sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

În alte orașe din țară

Ora 09.00 – Satu Mare, Monumentul Ostașului Român

Va avea loc o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ora 10.00 – Borcea, Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”

Sunt programate o ceremonie militară și o expoziție statică de tehnică militară.

Ora 12.00 – Carei, Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român”

Va avea loc o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, precum și sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus”.

Ora 12.00 – Iași, Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”

Este programată o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ora 19.00 – Iași

Va avea loc o retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii – Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.

Ora 12.30 – Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului Român” din Piața Avram Iancu

Va fi organizată o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ora 14.00 – Păuliș, Monumentul Eroilor

Va avea loc o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Potrivit MApN, ceremonii similare vor fi organizate în principalele garnizoane din țară, la monumentele eroilor, precum și în cimitirele și la monumentele dedicate ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.