EXCLUSIV. Dănuț Lupu, audiat într-un dosar de proxenetism și cămătărie! Tranzacție de 725.000 € între fostul fotbalist al ”Generației de aur” și un cunoscut interlop (DOCUMENTE)

Ancheta a scos la iveală că fostul sportiv ar fi dat declarații false în legătură cu un presupus împrumut de peste 700.000 de euro acordat acestuia, bani pe care nu i-a putut justifica prin venituri legale. Mai grav, anchetatorii nu exclud o legătură mai profundă între Dănuț Lupu și Suvejanu, dincolo de o simplă prietenie, sugerând că între cei doi ar fi existat o colaborare cu caracter economic – posibil camătă mascată. În interceptări, limbajul celor doi indică o relație bazată pe interese financiare.

Condamnat la închisoare într-un alt dosar, Dănuț Lupu a fost eliberat condiționat în aprilie 2024, după ce Tribunalul București a dispus că se poate întoarce în libertate. El executa o pedeapsă de 7 luni și 10 zile la Penitenciarul Rahova, pentru două cazuri de conducere fără permis. Trecutul său este marcat de episoade controversate încă din anii ’80: arestări în Scoția și Grecia pentru furturi și alte incidente, numeroase probleme cu legea, inclusiv scandaluri financiare, cum a fost cazul din 2005 când a fost prins cu 80.000 de euro nedeclarați la Aeroportul Otopeni.

Împrumut fictiv de peste 700.000 de euro

Fostul fotbalist Dănuț Lupu, cunoscut din Generația de Aur și fost jucător emblematic pentru Dinamo și echipa națională a României, a ajuns acum din nou în centrul unui scandal major. De data aceasta, numele său apare într-un dosar complex de proxenetism și infracțiuni financiare, fiind cercetat pentru declarații false legate de un împrumut fictiv de 725.000 de euro, acordat controversatului interlop Gheorghiță Suvejanu, originar din Galați, întocmai ca fostul sportiv. Pentru că nu-și putea justifica averea, interlopul a invocat mai multe împrumuturi de la prieteni și rude. Printre care și Dănuț Lupu, un amic vechi al acestuia.

Potrivit surselor MEDIAFAX, Dănuț Lupu a fost cercetat în acest caz pentru că ar fi oferit declarații mincinoase în legătură cu presupusul împrumut acordat lui Suvejanu. Organele fiscale au descoperit că, în perioadele relevante, veniturile fostului fotbalist erau extrem de modeste, în unele luni câștigând doar câteva sute de lei. Mai mult, Lupu nu a putut prezenta nicio dovadă clară a existenței economiilor sau a unor investiții care să justifice o astfel de sumă dată cu împrumut.

S-a demonstrat, de altfel, că în anul 2000 veniturile nete înregistrate oficial de către acesta au fost de doar 534 de lei, iar în 2007 doar 2.445 lei, sume extrem de mici pentru cineva care pretinde că ar fi acordat un împrumut de peste 700.000 de mii de euro. De asemenea, fostul fotbalist nu a reușit să demonstreze că ar fi strâns banii din perioada în care activa ca jucător profesionist sau ulterior ca liber profesionist, așa cum motivase.

După mai multe audieri în fața anchetatorilor, Lupu nu a mai putut preciza cuantumul exact al împrumuturilor, iar declarațiile sale s-au contrazis în privința sumei – uneori menționând 100.000 de euro, alteori 725.000 de euro.

Declarațiile lui Dănuț Lupu

„Este adevărat că de-a lungul timpului am împrumutat cu mai multe sume de bani pe domnul Suvejanu, care îmi este prieten de mai mulți ani. Împrumuturile au fost restituite. Îl cunosc pe C. V. R., asociatul meu. Domnul Suvejanu a împrumutat o sumă de bani pe domnul C. sumă care a fost restituită. Nu îmi amintesc dacă am intermediat rambursarea acestei sume”, a declarat Lupu.

Astfel, potrivit unor surse judiciare, el a fost cercetat pentru fals în declarații și mărturie mincinoasă, însă dosarul său a fost clasat.

Potrivit procurorilor care au instrumentat cazul, Dănuț Lupu nu ar fi fost doar un simplu martor sau un prieten, ci ar fi avut chiar un rol activ în afacerile lui Suvejanu (posibil camătă).

”În cadrul dialogului subsecvent cu martorul Lupu Dănuţ de la ora 16.27 inculpatul confirmă martorului că a acordat un împrumut martorului C. V.; sensul dialogului sugerează o colaborare comercială şi nicidecum o colaborarea prietenească; observaţia martorului este grăitoare: Doamne fereşte, avem nevoie peste trei luni de ceva. Îl mai serveşti? Îl mai serveşti o p…! Ei, p..! Aha!” şi inculpatul îi confirmă observaţia: “Dac-o scoate la capăt cum a promis. Dar dacă…”.

Comunicaţia se coroborează cu cea de mai sus care surprinde pe inculpat ca sursă de împrumuturi băneşti; şi dată fiind seriozitatea situaţiilor în discuţie, împrumuturile nu pot avea decât conţinut economic/comercial, adică preţ (dobândă, camătă)”.

Cine este Gheorghiță Suvejanu?

Interlopul Gheorghiță Suvejanu, în vârstă de 48 de ani, are un trecut penal extrem de grav. A fost condamnat pentru viol agravat în minorat, iar ca adult a primit pedepse pentru omor, act sexual cu minor, proxenetism agravat, trecerea ilegală a frontierei și alte fapte comise cu violență, inclusiv în Italia.

După ce a ieșit din închisoare în 2005, și-a mutat reședința în Italia, unde și-a dezvoltat o rețea infracțională complexă, profitând de femei vulnerabile pentru practicarea prostituției, în condiții de exploatare și șantaj.

Cum a făcut avere din proxenetism

Potrivit rechizitoriului, între 2011 și 2017, Suvejanu a organizat și controlat prostituția femeilor în Italia, prin metode violente și intimidante, iar banii proveniți din această activitate erau spălați prin achiziții pe numele rudelor și al terților.

Victimele declară că au fost constrânse să plătească sume mari pentru anunțuri și chirii, iar banii încasați de ele ajungeau integral la Suvejanu, care a acumulat o avere estimată la cel puțin 4,5 milioane lei, investind în imobile, restaurante și autoturisme de lux, printre care: două mașini Cadillac Escalade, un Mercedes Benz, un BMW X6, un Audi A 6, un Hyundai Santa Fe și unVolkswagen Golf.

Doar o victimă, R. T., a declarat că a obținut 100.000 de euro în aproximativ un an de prostituție, bani pe care i-a trimis integral lui Suvejanu.

”În anul 2016, când eu am încetat practicarea prostituţiei, Suvejanu Gheorghiţă îşi construia „Hanul Vânătorului” din comuna Vânători, pe care nu îl finalizase. Cunosc cu siguranţă faptul că Suvejanu Gheorghiţă a primit sume mari de bani de la T. M., H. M. D. şi T. C., pe care i-a cheltuit cu construcţia restaurantului, dar şi a hotelului”, se arată în declarația victimei.

Deși unele acuzații din dosar au fost prescrise, Suvejanu a fost condamnat la începutul acestei luni pentru proxenetism, șantaj și spălare de bani, cu o pedeapsă finală 7 ani, 10 luni și 20 de zile de închisoare.