A fost stabilit programul din La Liga. Când se joacă El Clásico și cu cine debutează echipele românilor Rațiu și Radu

Capul de afiș din La Liga rămâne „El Clásico”, disputa tradițională dintre Real Madrid CF și FC Barcelona. Prima confruntare este programată în etapa a 10-a, în weekendul 25 octombrie, iar returul în etapa a 35-a, în weekendul 9 mai 2027, pe stadionul Santiago Bernabéu.

Și derby-ul Madridului are deja datele stabilite. Real Madrid CF și Atlético Madrid se vor întâlni în etapele a 7-a și a 30-a, în weekendurile 20 septembrie și 4 aprilie 2027, returul urmând să se dispute pe Santiago Bernabéu.

Derby-ul catalan dintre RCD Espanyol și FC Barcelona este programat în etapa a 18-a, în weekendul 3 ianuarie 2027, la Cornellà, în timp ce returul va avea loc în etapa a 32-a, în weekendul 18 aprilie 2027, pe Camp Nou.

Sezonul prezintă interes și pentru fotbalul românesc, prin prezența a doi internaționali în La Liga.

Andrei Rațiu va începe campionatul alături de Rayo Vallecano pe terenul celor de la Sevilla FC. Rațiu, însă, ar putea părăsi campionatul Spaniei în această vară, fiind dorit de Napoli și Bayer Leverkusen, potrivit informațiilor publicate luni de Marca.

Portarul Ionuț Radu va debuta pentru RC Celta de Vigo pe teren propriu împotriva formației CA Osasuna.