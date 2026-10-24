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A murit fostul președinte al Stelei. Viorel Păunescu s-a stins din viață la 91 de ani

Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei București, a murit sâmbătă dimineață, la vârsta de 91 de ani. Fostul oficial al roș-albaștrilor s-ar fi confruntat de mai mulți ani cu boala Alzheimer, precizează Prosport.
A murit fostul președinte al Stelei. Viorel Păunescu s-a stins din viață la 91 de ani
Sursa foto: Alexandru Dobre/ MEDIAFAX FOTO
Departamentul Sport
24 oct. 2026, 12:11, Sport
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Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei București, a murit sâmbătă dimineață. Acesta avea 91 de ani și s-ar fi confruntat de mai mulți ani cu Alzheimer, conform Prosport.

Fostul oficial al roș-abaștrilor a condus clubul sportiv între 1998-2003, însă acesta a evoluat în trecut și la Dinamo, în perioada anilor 1950-1960.

Ce probleme de sănătate ar fi avut Păunescu

Pe lângă Alzheimer, Viorel Păunescu ar fi trecut prin mai multe intervenții chirurgicale în ultimii ani, după ce ar fi fost diagnosticat cu cinci hernii.

Fostul președinte al Stelei ar fi fost vizitat în ultimii ani de foști colaboratori, după ce a început să aibă tot mai puține apariții publice. Victor Pițurcă, cel care a fost antrenor la Steaua când el era președinte, l-ar fi vizitat constant.

Trecutul fostului președinte al Stelei

La începutul carierei sale, Păunescu a jucat handbal atât la Steaua, cât și la Dinamo, în anii ’50 și ’60. În 11 din acești ani, el s-a aflat în componența echipei naționale.

Viorel Păunescu a devenit președintele Stelei în 1998. El a preluat echipa de fotbal de la Ministerul Apărării Naționale și a înființat ONG-ul AFC Steaua.

„Toată viaţa mea a fost o muncă fără pauză, din dorinţa de a obţine din turism tot ce are mai bun. […] Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, aş vrea să fie tot în România, aş face tot ce am făcut până acum ­ sport şi turism, domenii în care am fost lider şi idol pentru cei tineri. Ar trebui să fiu mai puţin credul, să fiu mai puţin sentimental”, declara Păunescu în 2010, pentru jurnalul.ro.

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