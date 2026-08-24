Aleksander Čeferin, șeful UEFA, nu va candida la președinția FIFA, dar îi cere lui Infantino să plece

Čeferin, în vârstă de 58 de ani, a declarat luni, în podcastul The Rest Is Politics: Leading, că nu este interesat să îi ia locul lui Infantino. „Nu sunt interesat, din două motive”, a declarat Čeferin.

„Un motiv este că iubesc UEFA și îmi place să lucrez aici și cred că, la un moment dat, este timpul să ne bucurăm puțin și de viață. Al doilea motiv este că credibilitatea mea este mult, mult mai mare dacă nu sunt interesat de această funcție”, a completat slovenul.

În ultimele săptămâni, șeful UEFA l-a criticat în repetate rânduri pe Infantino, pe fondul controverselor legate de planurile FIFA de a atrage investiții private pentru organizarea competițiilor internaționale, inclusiv Cupa Mondială.

Čeferin consideră că poziția lui Infantino nu mai este la fel de sigură ca în trecut și spune că există două variante pentru actualul președinte FIFA.

„Sunt două opțiuni. O opțiune este ca el (n.r. – Infantino) să realizeze că nu mai are sprijinul necesar. Și nu mă refer doar la sprijinul politic al celor care votează, ci la sprijinul politic al comunității fotbalului, la sprijinul fanilor, al jucătorilor, al foștilor jucători și al antrenorilor”, a spus șeful UEFA.

„A doua opțiune este să meargă la alegerile din martie, dar, în acest caz, cred că va avea un candidat împotriva lui. Nu știu încă cine”, a adăugat Čeferin.

Infantino susține că are în continuare sprijin pentru funcția de președinte FIFA

Infantino, care ocupă funcția de președinte FIFA din 2016, nu a dat semne că intenționează să renunțe la funcție. Într-un mesaj video transmis duminică, el a insistat asupra sprijinului de care beneficiază.

„Este important să ne implicăm, să avem un dialog, să ne exprimăm opiniile și punctele de vedere. S-au întâmplat multe în ultimele săptămâni și este important să auzi, să asculți și să poți, la rândul tău, să îți exprimi sentimentele. Per ansamblu, sunt foarte, foarte fericit de tot sprijinul pe care îl primesc aici”, a spus Infantino.

Printre posibilii rivali ai lui Infantino se numără președintele CONCACAF, Victor Montagliani, și șeful AFC, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa. Deocamdată, însă, nu există un contracandidat oficial anunțat.

Alegerile pentru președinția FIFA sunt programate pentru 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc, iar Infantino și-a exprimat deja intenția de a candida pentru un nou mandat. Federația marocană de fotbal și-a anunțat încă din mai sprijinul pentru candidatura sa.