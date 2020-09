Fotbalul se reia în toate colţurile lumii, după ce a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus mai bine de două luni. În America, cea mai afectată ţară de noul virus, au început antrenamentele. Alexandru Mitriţă, fostul jucător al Universităţii Craiova, a revenit alături de colegii lui de la New York City.

"Pas cu pas" şi "un imens mulţumesc partenerilor noştri pentru ajutorul şi suportul oferit în această perioadă" au notat pe contul oficial de Twitter cei de la clubul New York City. Americanii au postat poze cu jucătorii, printre care şi cu Alexandru Mitriţă, echipat corespunzător, cu mască şi mănuşi.

Step by step.



A huge thank you to our Founding Partners @nyphospital for the resources and support through this time 🗽💙 #NYCFC pic.twitter.com/v3JXSxd7pv