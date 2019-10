Andreescu a fost eliminată de la Beijing de Osaka, după ce a câştigat primul set. Prima declaraţie a Biancăi: Am uitat cum se simte să pierzi

Bianca Andreescu (6 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului Premier Mandatory din Beijing (China), vineri, după ce a pierdut contra lui Naomi Osaka (4 WTA), scor 7-5, 3-6, 4-6.

Andreescu şi-a adjudecat primul set, scor 7-5, însă a avut emoţii, în ciuda faptului că a condus la o diferenţă considerabilă. Sportiva din Canada a avut 5-1 şi a fost la două mingi de a câştiga primul act, însă Osaka a avut o revenire extraordinară, egalând. În cele din urmă, Bianca a închis primul set, după 46 de minute.

În setul secund, Bianca Andreescu s-a detaşat devreme, conducând cu 3-1, însă a urmat o cădere în jocul tenismenei de 19 ani, iar nipona a a câştigat cinci game-uri consecutiv, trimiţând meciul în decisiv.

Ultimul act a avut o desfăşurare asemănătoare cu primele două. Andreescu a condus cu 3-1, însă Osaka nu a cedat, revenind din nou în joc. Fostul lider mondial a servit pentru joc la 5-4 şi a fructificat a treia minge de meci. Partida s-a încheiat după două ore şi 14 minute.

Jucătoarea de 19 ani a declarat că a uitat cum este să piardă.

„Este dezamăgitor, am uitat cum se simte să pierzi. Sincer, e foarte rău, nu mi-era deloc dor de o înfrângere. Măcar nu am cedat la 1-1 şi am continuat să lupt. Deznodământul putea fi oricare, diferenţa a fost făcută doar de anumite puncte. Sunt dezamăgită, dar, în acelaşi timp, mândră de mine şi de modul în care am jucat azi. Cred că vom mai avea multe astfel de meciuri împreună. Stilurile noastre de joc sunt destul de diferite, dar nivelul este aproape egal când jucăm cel mai bun tenis", a declarat Andreescu, după eliminarea de la Beijing.

Astfel, Bianca Andreescu şi-a întrerupt seria de 17 victorii consecutive în circuitul WTA. Ultima înfrângere data din 25 martie, în optimile turneului de la Miami, când se retrăgea la scorul de 1-6, 0-2, în meciul cu Anett Kontaveit.

Naomi Osaka îşi continuă seria excelentă pe tărâm asiatic, iar după câştigarea turneului de la Osaka (Japonia), nipona s-a calificat în semifinale la Beijing, unde o va înfrunta pe Caroline Wozniacki (19 WTA).

În celălalt penultim act din Beijing se vor duela liderul mondial Ashleigh Barty şi Kiki Bertens (8 WTA).

