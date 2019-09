Antrenorul Costel Enache şi-a dat demisia, după ce Hermannstadt a pierdut cu FC Botoşani, scor 0-1

Costel Enache (46 de ani) şi-a depus demisia după înfrângerea din ultima etapă din Liga 1, cu FC Botoşani, scor 0-1. Antrenorul care a dus-o pe Astra în finala Cupei României din sezonul precedent a făcut anunţul la conferinţa de presă.

"O dezamăgire, nu am reuşit să ne apropiem de obiectiv. Nu ar fi trebuit să pierdem azi, dar oricum în ultima vreme am jucat anost. Lucrurile nu pot continua aşa, nu am fost inspirat, nu am putut să-i motivez pe jucătorii mei, chiar dacă am muncit bine la antrenamente, nu am găsit soluţii pentru jocuri. De aceea, vă anunţ că e ultimul meu meci la Hermannstadt", a spus Enache.

Costel Enache s-a despărţit de Astra în vară şi a preluat-o pe Hermannstadt, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Vasile Miriuţă în Ungaria, la Kisvarda. Pe banca sibienilor, Enache a bifat trei victorii, un rezultat de egalitate şi şapte înfrângeri.

Antrenorul din Piatra Neamţ o lasă pe Hermannstadt pe locul 11. În cariera sa, acesta a mai pregătit echipele Ceahlăul Piatra Neamţ, Poli Iaşi, Dunărea Galaţi, FC Botoşani şi Astra Giurgiu. În plus, acesta a bifat şi meciuri în postura de selecţioner al reprezentativelor U18 şi U19 ale României.

