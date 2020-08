Antrenorul lui FC Augsburg va rata revenirea Bundesliga după ce a ieşit să îşi cumpere pastă de dinţi

Antrenorul Heiko Herrlich nu va putea fi alături de Augsburg, echipa pe care o pregăteşte, la revenirea Bundesliga.

Augsburg va evolua sâmbătă împotriva celor de la Wolfsburg, însă antrenorul nu se va afla pe banca tehnică şi nici la antrenamentul premergător partidei.

Acest lucru s-a întâmplat din cauză că Herrlich nu a respectat regulile de izolare şi a părăsit hotelul unde era cazat pentru a merge la magazin să îşi cumpere pastă de dinţi.

Heiko Herrlich şi-a recunoscut greşeala şi spune că regretă gestul său.

"Am greşit că am părăsit camera de hotel. Deşi am respectat toate normele de igienă atunci când am plecat, nu mai pot schimba faptele mele.

Nu am fost un model pentru echipa mea, însă îmi voi asuma greşeala. Din această cauză, nu voi putea conduce echipa la antrenamentul de vineri şi nici la meciul cu Wolfsburg, de sâmbătă".