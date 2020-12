Astra Giurgiu remizează pe terenul celor de la Botoşani

Primul meci al etapei a 13-a a Ligii întâi le-a adus faţă în faţă pe FC Botoşani şi pe Astra Giurgiu.

Pe fondul dominării gazdelor, Astra a marcat primul gol în minutul 55, prin Montini, care a reluat cu capul o minge centrată de Budescu. Scorul era 0-1.

Dominarea moldovenilor a fost fructificată, în cele din urmă, în minutul 69, când Dima a respins nefericit mingea cu mâna. Keyta a transformat penalty-ul şi egalat scorul.

Partida s-a încheiat cu o remiză, nu înainte ca autorul golului egalizator să rateze alte două ocazii prin care putea aduce toate cele trei puncte moldovenilor.

Recent numit antrenor la Astra, Eugen Neagoe a declarat la finalul meciului că este mulţumit de atitudinea sportivilor săi.

„Botoşaniul a avut mai mult timp posesia. Am făcut acea greşeală, nu am reuşit să îndepărtăm mingea din careu şi a urmat acea fază nefericită. Sunt mulţumit de atitudinea băieţilor, chiar dacă am avut şi absenţe. Nu vreau să găsim scuze după joc. Este un punct meritat în cele din urmă. Dar ne-am dorit să câştigăm, sper să o facem în meciul cu Mediaş. Pot însă să vă promit că Astra va deveni o echipă puternică”, a spus antrenorul.