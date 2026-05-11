Bătaie generală la un meci de fotbal. În scandal s-a implicat și un bătrân care a lovit un jucător cu umbrela

Un scandal uriaș a izbucnit în timpul unui meci de fotbal din regiunea Odessa. Jucătorii s-au luat la bătaie pe teren, iar meciul a fost întrerupt. În scandal s-a implicat și un bătrân care a lovit un jucător cu o umbrelă.
sursa foto. captură video, X
Petru Mazilu
11 mai 2026, 10:32
Bătaia a izbucnit în timpul unui meci de fotbal desfășurat în regiunea Odessa, Ucraina. Potrivit Kyiv24, scandalul a fost provocat de un fault dur. Un jucător a fost lovit la picior și un adversar a reacționat lovind un alt fotbalist.

Ulterior, jucătorii s-au luat la bătaie, iar în conflict au intervenit și membrii echipelor de pe banca de rezervă.

În mod neașteptat, în bătaia generală s-a implicat și un spectator în vârstă. Un bătrân a intrat pe teren și a lovit în cap, cu o umbrelă, un jucător. La final, spectatorul a fugit de pe teren.

Incidentul va fi analizat de autoritățile sportive din Ucraina.

