Bătaie generală la un meci de fotbal. În scandal s-a implicat și un bătrân care a lovit un jucător cu umbrela

Bătaia a izbucnit în timpul unui meci de fotbal desfășurat în regiunea Odessa, Ucraina. Potrivit Kyiv24, scandalul a fost provocat de un fault dur. Un jucător a fost lovit la picior și un adversar a reacționat lovind un alt fotbalist.

Ulterior, jucătorii s-au luat la bătaie, iar în conflict au intervenit și membrii echipelor de pe banca de rezervă.

În mod neașteptat, în bătaia generală s-a implicat și un spectator în vârstă. Un bătrân a intrat pe teren și a lovit în cap, cu o umbrelă, un jucător. La final, spectatorul a fugit de pe teren.

Incidentul va fi analizat de autoritățile sportive din Ucraina.