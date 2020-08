Bayern se reîntoarce în finala Champions League după 7 ani

Bayern Munchen a trecut lejer aseară cu 3-0 de Lyon. Demolarea Barcelonei în sferturi i-a speriat pe leii lui Rudi Garcia.

Duo-ul record al bavarezilor, Lewandowski şi Gnabry, i-a ţinut la respect pe lyonezi. Polonezul letal din atacul lui Bayern a marcat în toate meciurile din acest sezon de Champions League şi nu vrea să-i ierte nici pe cei de la PSG, duminică, pe Estadio da Luz.

La doar 19 ani, fundaşul stânga al lui Bayern, Alphonso Davies, ar putea fi campion în Europa. S-a născut într-o tabără de refugiaţi din Ghana şi a emigrat cu părinţii în Canada la doar 5 ani. Peste câteva zile ar putea deveni primul canadian care câştigă Champions League.

"For me, it's a dream come true... It's everything you can ask for."



"PSG will be a good game. There's definitely going to be goals in that game."



Alphonso Davies is predicting fireworks vs PSG! 🎆



🎙 @TheDesKelly | #Club2020 pic.twitter.com/RoZKsOhuVD