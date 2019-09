Bianca Andreescu s-a calificat în semifinale la US Open: "Sincer, am rămas fără cuvinte. Vreau să mă ciupească cineva acum" / Cum arată tabloul semifinalelor feminine

Bianca Andreescu a obţinut o nouă victorie de răsunet în cariera ei de tenismenă. Jucătoarea din Canada de origine română s-a calificat în semifinalale turneului de Grand Slam US Open, după ce s-a impus în faţa sportivei Elise Mertens.

"E o nebunie atât de mare. În urmă cu un an jucam în calificări aici. Îmi amintesc că eram accidentată la spate, iar după ce am realizat atâtea anul ăsta. Sincer, am rămas fără cuvinte. Vreau să mă ciupească cineva acum. Chiar e adevărat?", a spus Bianca Andreescu, la finalul meciului cu jucătoarea din Belgia.

Jucătoarea de 19 ani a revenit după ce a pierdut primul set al întâlnirii cu belgianca şi a câştigat meciul după două ore şi trei minute de joc, scor 3-6, 6-3, 6-3.

Bianca Andreescu este prima adolescentă care ajunge în semifinalele US Open în ultimul deceniu. Ultima jucătoare în vârstă de 19 ani care a obţinut această performanţă a fost Caroline Wozniacki, în anul 2009.

În semifinale, Bianca se va duela cu jucătoarea din Elveţia, Belinda Bencic, care a ajuns şi ea în premieră în semifinalele turneului, graţiei victoriei, scor 7-6, 6-3, în faţa croatei Donna Vekic.

Cum arată tabloul semifinalelor feminine de la US Open

Astfel, în urma ultimului meci din sferturi a fost stabilit tabloul semifinalele feminine de la US Open.

Primele două jucătoare din semifinalele turneului de la Flushing Meadows sunt Elina Svitolina şi Serena Williams. Favoritele numărul 5 şi 8 ale competiţiei se vor întâlni pentru a şasea oară în carieră, începând cu ora 02:00, vineri, 6 septembrie. Americanca are statistica de partea ei, a câştigat de patru ori în faţa sportivei din Ucraina.

În timp ce, în jurul orei 04:00, Bianca Andreescu (nr. 15 WTA) şi Belinda Bencic (nr. 13 WTA) se vor înfrunta într-un prim meci direct.

