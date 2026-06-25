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Biletele pentru Supercupa României, Universitatea Craiova – U Cluj, se pun în vânzare de vineri

Federația Română de Fotbal a anunțat joi că biletele pentru Supercupa României, meciul care deschide oficial noul sezon intern, vor fi disponibile online începând de vineri, 26 iunie, la ora 12:00.
Biletele pentru Supercupa României, Universitatea Craiova - U Cluj, se pun în vânzare de vineri
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
25 iun. 2026, 12:18, Sport
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Supercupa României se va decide dintre Universitatea Craiova, campioana României în sezonul 2025-2026, și Universitatea Cluj, vicecampioana Superligii. Partida se va disputa duminică, 12 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.

Confruntarea reprezintă un nou episod al duelului pentru trofee dintre cele două formații. În stagiunea precedentă, Universitatea Craiova s-a impus atât în lupta pentru titlul de campioană, cât și în finala Cupei României, reușind eventul. Astfel, Supercupa programează al treilea act al rivalității dintre cele două echipe în 2026.

Conform regulamentului competiției, meciul se dispută pe terenul campioanei.

Biletele destinate publicului general, în număr de 15.873, vor putea fi achiziționate exclusiv online, prin intermediul platformei bilete.frf.ro.

Din capacitatea totală a stadionului, de 30.803 locuri, 3.111 locuri au fost blocate conform prevederilor Legii 4/2008, iar alte 1.406 locuri, cu vizibilitate redusă, nu vor fi puse în vânzare. De asemenea, sponsorilor și partenerilor FRF le-au fost repartizate 1.900 de bilete.

Peste șase mii de locuri rezervate suporterilor echipei gazdă

La solicitarea celor două cluburi, 6.253 de locuri au fost rezervate suporterilor Universității Craiova, în timp ce fanii Universității Cluj vor beneficia de 1.934 de locuri. Alte 326 de bilete au fost alocate celor două echipe în cadrul protocolului de organizare.

Procesul de comercializare a biletelor pentru sectoarele rezervate galeriilor va fi gestionat direct de cele două cluburi, iar suporterii sunt îndemnați să urmărească informațiile publicate pe canalele oficiale ale Universității Craiova și Universității Cluj.

Prețurile biletelor sunt de 50 de lei la peluze și de 100, respectiv 150 de lei la tribune.

Copiii cu vârsta de până la 14 ani vor avea acces în tribunele I și II, cu excepția zonei VIP, pe baza unor bilete speciale în valoare de 10 lei, disponibile la selectarea opțiunii „copil” în momentul achiziției.

Pentru fiecare comandă pot fi cumpărate maximum patru bilete, excepție făcând comenzile care includ bilete pentru copii, caz în care pot fi selectate până la cinci locuri.

Accesul pe stadion se va face exclusiv pe baza unui bilet valabil, în format digital sau tipărit, și a unui act de identitate, indiferent de vârsta spectatorului.

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