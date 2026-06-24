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Boc nu vrea steagul și imnul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj

Primarul orașului Cluj-Napoca Emil Boc cere clarificări autorităților române, după ce Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a decis să permită sportivilor din Rusia să utilizeze imnul și steagul în competițiile oficiale. Aceștia ar urma să participe la Cupa Mondială găzduită în BT Arena din Cluj-Napoca.
Boc nu vrea steagul și imnul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
24 iun. 2026, 17:56, Sport
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Cluj-Napoca urmează să găzduiască în BT Arena, între 26 și 28 iunie, Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup, la care ar urma să participe și sportivi ruși.

„La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiții în sala polivalentă BT Arena am știut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul ca reprezentare în competiția oficială de gimnastică ritmică”, a declarat miercuri Emil Boc.

El adaugă că, recent, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile și a decis să permită sportivilor din Rusia să utilizeze imnul și steagul în competițiile oficiale, inclusiv pentru această competiție de la Cluj-Napoca.

„Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară”, a spus primarul.

El spune că nu este o decizie împotriva sportivilor, dar că „nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj.

Emil Boc cere Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.

„În aceste condiții am aprobat organizarea ei la Cluj sub rezerva nefolosirii acestor simboluri politice pentru sportivi din Rusia la competiția de gimnastică. În egală măsură solicit Federației Române de Gimnastică și autorităților statului român să clarifice această situație acum, înainte de începerea competiției oficiale, pentru a nu avea probleme sau dispute pe parcursul derulării Cupei Mondiale”, a mai spus Emil Boc.

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