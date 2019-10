Bogdan Mara, director sportiv CFR Cluj: Nu a fost un joc bun. Echipa a fost obosită

Bogdan Mara a oferit prima reacţie din tabăra lui CFR Cluj, după eşecul ardelenilor de la Glasgow, joi seara, contra lui Celtic, scor 0-2, în grupa E a Europa League. Directorul sportiv al campioanei României a declarat că jucătorii au resimţit oboseala şi nici nu au avut o motivaţie extraordinară.

Mara a făcut o paralelă cu meciul din luna august, dintre Celtic şi CFR Cluj, când echipa lui Dan Petrescu s-a impus la Glasgow, scor 4-3, şi s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor.

„Nu a fost un joc bun. Sincer, am spus şi noi, că ne doream orice echipă în afara de Celtic în grupă. I-am învins atunci într-un moment important, decisiv pentru calificare, dar eram convinşi că vor avea o motivaţie extraordinară de revanşă. Poate nici motivaţia nu a fost aceeaşi din partea noastră acum. Dacă e să luăm ambele meciuri, suntem bucuroşi de acea victorie. Şi pentru ei a fost o pierde financiară foarte mare atunci. Discutam şi cu oficialii lor astăzi (n. red. – joi) şi ne spuneau că nu se aşteptau să piardă atunci. Suporterii lor au făcut o atmosferă incredibilă. Ne dorim şi noi o motivaţie mai bună la meciurile următoare”, a declarat Bogdan Mara, la DigiSport.

Ulterior, Mara a subliniat ideea că echipele româneşti nu se pot apropia de valoarea formaţiilor din campionatele importante ale Europei, iar rezultatele pozitive pot apărea doar sporadic, în anumite conjuncturi.

„Echipa a fost puţin obosită, au fost multe meciuri, multe deplasări, nu e uşor să duci în acelaşi ritm. Am avut şi meciul din Cupă, şi meci la Bucureşti. De aici plecăm direct la Constanţa, pentru meciul cu Viitorul, de duminică. A fost o victorie total meritată a lui Celtic. Cei de la Celtic ne-au spus că Rennes e o echipă foarte bună. Joacă pe teren propriu, au avut un meci foarte greu ei acolo. O vom studia şi noi, avem timp. Niciun meci nu va fi uşor, dar trebuie să facem un meci mare, aşa cum am făcut cu Celtic şi Lazio. Valoarea celorlalte echipe este net superioară şi avem nevoie de mult mai mult pentru a câştiga. Dan Petrescu va face anumite schimbări în echipă, cu siguranţă. Echipa a fost obosită, am alergat mult după minge. N-avem cum să ne apropiem de astfel de echipe. Noi putem să câştigăm câte un meci, prin dorinţă, determinare, dar n-avem cum să ne ridicăm la un asemenea nivel. Ei cumpără jucători pe 20 de milioane de euro şi vând pe 40-50 de milioane. Ei au buget de 100 de milioane de euro, au 60.000 de abonaţi, e greu să ajungi la nivelul ăsta. Chiar dacă vom lupta, vom încerca. Putem să facem surprize, să mai câştigăm meciuri. Echipa noastră e muncitoare, luptă, dar nu ajunge mereu lucrul acesta. Vom continua să luptăm şi sunt convins că vom mai face puncte în grupă”, a încheiat Mara.

CFR Cluj a pierdut, joi seara, meciul cu Celtic Glasgow, scor 0-2. În urma acestui rezultat, CFR Cluj a rămas cu trei puncte, obţinute în prima rundă, contra lui Lazio, scor 2-1. Echipa lui Dan Petrescu ocupă locul al doilea în grupa E din Europa League, fiind la egalitate cu Lazio, care a învins-o, joi, pe ultima clasată, Rennes, scor 2-1. După victoria de la Glasgow, Celtic a trecut pe primul loc, având patru puncte.

În următoarea rundă din grupa E, CFR Cluj va merge în Franţa, pentru duelul cu Rennes. De asemenea, Celtic va primi vizita lui Lazio. Meciurile vor avea loc joi, 24 octombrie, de la ora 22:00.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.