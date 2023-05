BREAKING NEWS Simona Halep a fost acuzată de o nouă încălcare a regulilor antidoping. Anunţ făcut de Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis / Fostul nr.1 mondial se simte hărţuită şi oferă contestatarilor replica

Simona Halep reacţionează după noile acuzaţii imputate

Tenismena şi-a folosit dreptul la replică pe Instagram, unde a explicat de ce este o victimă a politicilor ITIA. Fostul nr. 1 mondial se simte hărţuită de modul în care agenţia îi tratează cazul.

"Din 7 octombrie, când am fost acuzată de ITIA pentru o suspiciune de dopaj, am trăit cel mai rău coşmar prin care am trecut vreodată în viaţa mea. Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu hotărârea constantă a ITIA, dintr-un motiv pe care nu-l înţeleg, de a-mi dovedi vinovăţia în timp ce nici măcar nu m-am gândit să iau vreo substanţă ilicită. Am încercat de două ori să am ocazia să fiu judecată de un Tribunal Independent şi ITIA a găsit constant motive pentru a amâna. Acum, că am stabilit în mod clar că am fost o victimă a contaminării, au venit cu o aşa-zisă evoluţie nenormală a sângelui meu. Trei experţi de renume mondial care mi-au studiat testele de sânge au fost extrem de clari că sângele meu este complet normal. Mă simt neajutorată în faţa unei astfel de hărţuiri şi motivaţii din partea lor de a mă găsi vinovată pentru ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată, toată viaţa mea am fost total împotriva oricărui fel de înşelăciune. Nu se aliniază cu valorile mele” a scris Simona.

În comunicatul recent emis, sportiva le-a mulţumit în final fanilor pentru sprijinul necondiţionat şi are încredere deplină că justiţia îşi va urma cursul normal.

Ştire iniţială

Românca este deja suspendată provizoriu din octombrie 2022 pentru că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, o substanţă interzisă, la US Open, în august anul trecut.

Vineri, ITIA a precizat Simona Halep este anchetată "în legătură cu nereguli în paşaportul său biologic - ABP".

ITIA a precizat că acuzaţia de astăzi "este separată de acuzaţia de la US Open, care a declanşat suspendarea provizorie".

Programul ABP este o metodă prin care organizaţiile antidoping monitorizează diverşi parametri sanguini în timp, pentru a identifica potenţiale încălcări ale reglementărilor antidoping.

Paşaportul biologic al atletului a fost lansat de către Agenţia Mondială Anti-Doping (WADA) la 1 decembrie 2009. Acesta reprezintă o metodă de monitorizare a profilului biologic al unui sportiv pe o perioadă extinsă de timp pentru a detecta orice abateri sau modificări suspecte care ar putea indica utilizarea substanţelor interzise sau a metodelor de îmbunătăţire a performanţelor, conform lcd.gov.ro.