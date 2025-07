Calificare rușinoasă. FCSB merge mai departe în Liga Campionilor, în ciuda unei înfrângeri în Andorra

Victoria din tur, 3-1 la București, a făcut diferența pentru trupa lui Elias Charalambous, care merge mai departe cu scorul general de 4-3.

După un meci tur controlat clar pe Arena Națională, roș-albaștrii au intrat pe terenul sintetic din Encamp cu un avantaj liniștitor.

Deschiderea scorului a venit în minutul 51, prin fundașul Risto Radunović.

În minutul 67, Sascha Andreu a egalat. Apoi, în minutul 88, Alex Llovet a adus victoria gazdelor.

Chiar dacă au forțat pe final, andorranii nu au mai reușit să marcheze, iar FCSB a obținut calificarea în turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

Reacția lui Gigi Becali

Patronul FCSB a criticat prestația echipei sale în Andorra.

„Ce mai contează calificarea? Nu am cuvinte. (…) Nu pot să-mi dau seama. Așa ceva… O echipă care are pretenții… Eu aveam pretenții, acum nu mai am. Nu mai cred în calificare și nu mai am nici pretenții. Ce să mai spui? Așa ceva? Să nu poți să legi trei-patru pase? Eu n-am mai văzut așa ceva”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.