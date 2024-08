„Suntem puţin mai bine, şocate am fost alaltăieri după-amiază, spre finalul zilei. Nu ne vom lăsa, eu nu mă las atâta timp cât ştiu ce dificultate a avut Sabrina la sol, cât de corect a executat şi partea arttistică, şi partea acrobatică, faptul că au încercat să ne păcălească cu acea zecime... nu voi renunţa, merg până în pânzele albe, până se va face dreptate. Eu nu cer medalia nimănui, atât am spus pot fi la egalitate, Sabrina cu cea din America, dar este clar că Sabrina urcând cu această zecime de la sol are bronzul”, a declarat Camelia Voinea la Aeroportul Otopeni.

Ea spune că rezultatul final după reanalizarea exerciţiului ar putea fi dat joi: „Oricum până la finalizarea Jocurilor Olimpice, care e foarte aproape, va trebui să avem un rezultat final”.

Camelia Voinea a mulţumit românilor care au fost alături de ea şi de Sabrina: „Au vrut să credem că România este mică, dar noi românii suntem putenici şi nu vom lăsa”.

Sabrina Voinea a spus că se simte mai bine şi că îşi doreşte să se facă dreptate.

Sabrina Voinea Maneca a fost depunctată cu o zecime pentru că ar fi plecat într-o linie acrobatică cu călcâiul în afara liniei. Imaginile video şi foto infirmă această teorie, conform COSR.