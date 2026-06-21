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Campionatul Mondial 2026: Ecuador – Curacao 0-0

Micul stat Curacao a obținut primul său punct la Campionatul Mondial după remiza albă 0-0 din grupa E cu Ecuador.
Campionatul Mondial 2026: Ecuador – Curacao 0-0
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 iun. 2026, 06:14, Sport
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Portarul echipei Curacao, Eloy Room, a efectuat 15 parade împotriva unui atac neobosit al Ecuadorului, permițând echipei The Blue Wave să obțină o remiză 0-0 împotriva favoritei La Tri, , și să aducă micii națiuni insulare primul său punct la Campionatul Mondial, potrivit AP.

Rezultatul i-a permis, de asemenea, Germaniei, care a învins Coasta de Fildeș mai devreme în cursul zilei, să se califice în Grupa E.

Iată clasamentul din grupa E:

Germania – 6 p (+7)

Costa de Fildeș – 3 p (0)

Ecuador – 1 p (-1)

Curacao – 1 p (-6)

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