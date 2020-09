Canotorii români au obţinut 10 medalii la Campionatele Europene de Tineret,

Prima competiţie pe apă din sezonul competiţional internaţional 2020 a adus la linia de start 650 de sportivi din 32 de ţări, un record absolut în materie de participare. România a înscris în competiţie 55 de sportivi în 15 probe.

Prima medalie de aur pentru ţara noastră a fost obţinută în proba de dublu rame feminin (BW2-) de echipajul format din Adriana Ailincăi şi Ana-Maria Baleţchi, fetele reuşind să se impună în faţa echipajelor din Grecia şi Irlanda.

A doua medalie de aur a fost obţinută în proba de patru rame feminin (BW4-), prin echipajul format din Popa Andreea, Tivodariu Maria, Rusu Maria-Magdalena şi Juncanariu Dumitriţa.

La proba de dublu rame masculin (BM2-), sportivii Dumitru-Alexandru Ciobică şi Florin-Sorin Lehaci s-au impus în faţa sportivilor din Croaţia şi Slovenia şi au adus României a treia medalie de aur.

A patra medalie de aur pentru România a fost câţtigată în proba de patru rame masculin (BM4-), prin echipajul format din sportivii Florin Arteni-Fântânariu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan-Constantin Berariu şi Cosmin Pascari.

Ultima medalie de aur de la Campionatele Europene de tineret pentru România a fost adusă de Nicoleta-Ancuţa Bodnar şi Simona Geanina Radiş în proba de dublu vâsle feminin. (BW2x).

Argint pentru fetele din echipajul de 4 plus unu rame (BW4+), compus din Damaris Lebăda, Alexandra Ungureanu, Laura Pal, Vasilica- Alexandra Rusu şi Victoria-Ştefania Petreanu. Tot medalie de argint au obţinut fetele din proba de 8 plus cârmaci, (BW8+), echipaj format din Lorena Constantin, Ioana-Mădălina Moroşan, Mădălina-Gabriela Caşu, Iuliana Timoc, Ioana-Irina Acsinte, Roxana-Iuliana Anghel, Amalia Bucu, Raluca-Georgiana Dinulescu şi Victoria-Ştefania Petreanu.

A treia medalie de argint a fost câştigată de echipajul masculin de 8 plus cârmaci (BM8+), format din Gheorghe Morar, Constantin Cristi Hirgău, George Catruna, Nicu-Iulian Chelaru, Bogdan-Sabin Baitoc, Marian Cireaşă, Florin Arteni-Fântânariu, Ciprian Huc şi Petre Florin Enăsescu.

Bronz pentru Mihai Chiruţă în proba de simplu vâsle masculin (BM1x), dar şi pentru echipajul feminin de patru vâsle (BW4x), format din Larisa Elena Roşu, Cristina Drugă, Andrea-Ioana Budeanu şi Georgiana-Simona Tătaru.

“Prima competiţie pe apă din acest an, în contextul special al Pandemiei, a fost una excelentă pentru Federaţia Română de Canotaj. Am început cu dreptul şi am demonstrat că avem cel mai bun lot de tineret din Europa. Au fost câştigate 10 medalii, dintre care 5 de aur, 3 de argint şi 1 bronz. Ţin să-i felicit pe sportivi, antrenori şi pe colegii mei din Federaţie. Mulţumiri speciale pentru susţinere şi către Ministerului Tineretului şi Sportului şi COSR. De asemenea, doresc să mulţumesc şi partenerilor Federaţiei Române de Canotaj- Herbalife, Negro 2000, Construcţii Erbaşu, IBB-HIB şi Unicredit. Cu acest campionat deschidem sezonul competiţional internaţional 2020 şi aşteptăm cu nerăbdare Campionatul European al juniorilor de la Belgrad (26-27 Septembrie) şi Campionatul European al seniorilor de la Poznan, Polonia (9-11 Octombrie)”, declară Elisabeta Lipă, Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj.