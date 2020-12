Ce spune Ionel Dănciulescu despre posibilitatea ca Dinamo să reînceapă totul de la zero

Danciu-gol a fost genul de atacant pe care- l caută toţi, dar îl găsesc foarte puţini. Deseori spui, caut un atacant gen Dănciulescu care să marcheze sigur 10 goluri /sezon.

Deşi este un mare dinamovist am câştigat împreună titlul în ’98 la Steaua. Era o plăcere şi provocare permanentă pentru mine ca servant la mijlocul terenului, să-i ofer cele mai utile pase prin demarcările sale de excepţie. Valoarea, eficacitatea şi constanţa în performanţă au mers braţ la braţ în cariera lui Ionel Dănciulescu.

Eşti omul recordurilor în Liga 1 deşi ai jucat şi în străinătate. Ai câştigat tot ce ai visat în copilărie, când ai început fotbalul?

Aşa este. Jucând foarte mult ìn România am câştigat cam tot ce era posibil; campionatul, Cupa, titlul de gokgeter, jucătorul anului…E mai mult decât mi-aş fi imaginat atunci când am început fotbalul. Chiar dacă am jucat puţin în străinătate,am reuşit ìn fiecare sezon să fiu marcatorul echipei cel puţin.

Crezi că poate fi o cale sănătoasă pentru Dinamo să reînceapă totul de la 0 împreună cu suporterii şi odată cu finalizarea stadionului să revină mai puternici în Liga 1?

La Dinamo este o situaţie dramatică la care nu mă aşteptam să ajungem. Încerc mereu să fiu optimist şi să cred că va exista o soluţie salvatoare pentru redresarea echipei. Cu toate acestea, fără o infuzie de capital consistentă, nu este vizibilă o soluţie, ţinând cont la ce fond de salarii s-a ajuns din vară. E nevoie urgentă de un stadion nou. Pentru a crea o emulaţie în rândul suporterilor, sponsorilor, acţionarilor. Refuz să mă gândesc în acest moment că pentru Dinamo cel mai bine ar fi să reînceapă totul de la zero. Sper să existe şi altă cale de salvare.

Care a fost fotbalistul tău model în adolescenţă?

Fără ìndoiala George Weah a fost atacantul meu preferat. Deşi nu ne asemănat ca stil de joc a fost favoritul meu. Un jucător extraordinar, de excepţie.

