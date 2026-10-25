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CFR Cluj și Dinamo au terminat la egalitate 2-2, în etapa a 13-a din Superliga

Partida dintre CFR Cluj și Dinamo București s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în derby-ul disputat duminică, în cadrul etapei a 13-a din Superliga României.
CFR Cluj și Dinamo au terminat la egalitate 2-2, în etapa a 13-a din Superliga
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
25 oct. 2026, 21:14, Sport
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Partida CFR Cluj-Dinamo din etapa a 13-a din Superliga, s-a disputat duminică, de la ora 19:00.

Andrei Cordea a deschis scorul pentru CFR Cluj în minutul 26, din pasa lui Christopher Braun.

Cristian Ignat a dublat avantajul ardelenilor în minutul 60, stabilind scorul final de 2-0

Dinamoviștii au revenit spectaculos de la scorul de 2-0 pentru CFR.

Cătălin Cîrjan a redus din handicap pentru dinamoviști în minutul 77.

Scorul final a fost stabilit în minutul 80, prin golul lui Dean Zandbergen care înscris printr-o lovitură de cap după o centrare a lui Tarbă.

În urma egalului de la Cluj, Dinamo își păstrează poziția de lider al campionatului.

Înaintea acestei partide din Gruia, Dinamo București ocupa prima poziție în clasament, în timp ce CFR Cluj se afla pe locul 9.

Echipele de start

CFR Cluj (3-4-3): Vâlceanu – Gelashvii, Ignat, Pantalon – Braun, Omic, Perianu, Ziblim – Cordea, Drazic, Șfaiț

Rezerve: Gal, Kun, Camora, Kresic, Saca, Perea, Păun, Nalic, Biliboc, Omrani, Trevisan, Buș

Antrenor: Marius Șumudică

Dinamo (4-4-2): Bellaarouch – D. Irimia, Fetai, Stoinov, Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan – Zandbergen, Karamoko

Rezerve: Roșca, Ungureanu, Benavides, Opriș, A. Radu, Duțu, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa

Absenți: Musi, Pușcaș, Verreth (în recuperare), Pascual (suspendat)

Antrenor: Nuno Campos

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