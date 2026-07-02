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CFR Cluj transferă un mijlocaș defensiv bosniac. Igor Savić a semnat cu fosta vicecampioană

CFR Cluj a anunțat, joi, transferul mijlocașului defensiv Igor Savić, din Bosnia și Herțegovina, care va evolua pentru formația din Gruia începând din noul sezon.
CFR Cluj transferă un mijlocaș defensiv bosniac. Igor Savić a semnat cu fosta vicecampioană
sursă foto: CFR Cluj
Petre Apostol
02 iul. 2026, 17:42, Sport
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În vârstă de 25 de ani și având o înălțime de 1,95 metri, Savić este un produs al academiei HŠK Zrinjski Mostar. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru NK GOŠK Gabela, FC Torpedo Moscova și Zulte Waregem, înainte de a reveni la Zrinjski în 2024.

Mijlocașul ajunge la CFR Cluj din postura de jucător liber de contract, după expirarea înțelegerii cu Zrinjski Mostar. El s-a aflat și pe lista echipei Rapid București, însă a ales în cele din urmă oferta formației clujene.

În sezonul 2025/2026, Savić a fost unul dintre oamenii de bază ai campioanei Bosniei și Herțegovinei, bifând 45 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

Alături de Zrinjski, a ajuns până în play-off-ul pentru optimile de finală ale UEFA Conference League, unde formația a fost eliminată de Crystal Palace FC, echipa care avea să câștige trofeul.

De-a lungul carierei, mijlocașul defensiv a cucerit două titluri de campion, două Cupe și două Supercupe ale Bosniei și Herțegovinei alături de Zrinjski Mostar.

În 2022, Torpedo Moscova a plătit aproximativ 400.000 de euro pentru transferul său, iar în prezent cota de piață a fotbalistului este estimată la aproximativ 600.000 de euro.

Savić are și o selecție la prima reprezentativă a Bosniei și Herțegovinei, după ce anterior a evoluat pentru naționalele de juniori ale țării sale.

Clasată pe locul 3 în sezonul trecut, echipa CFR Cluj va evolua în preliminariile UEFA Conference League, urmând să intre în competiție din turul al doilea preliminar, programat la sfârșitul lunii iulie.

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