Charles Leclerc, cel mai rapid în antrenamentele de vineri de la Marele Premiu al SUA. Max Verstappen a impresionat pe simulările de cursă

Monegascul a fost urmat de Kimi Antonelli (Mercedes), în timp ce Max Verstappen (Red Bull) a impresionat prin ritmul arătat în simulările de cursă, în ciuda faptului că a încheiat ziua pe locul al treilea în clasamentul timpilor.

Leclerc a fost cu 0,042 secunde mai rapid decât Antonelli, care are șanse matematice să își asigure primul titlu mondial chiar în acest weekend, la Austin. Pentru a deveni campion, italianul trebuie să câștige cursa, în timp ce coechipierul său, George Russell, trebuie să termine în afara primelor opt poziții, iar Lewis Hamilton (Ferrari) să nu ocupe unul dintre primele patru locuri, scrie BBC.

Verstappen a încheiat antrenamentele pe poziția a treia, la 0,189 secunde de lider, fiind urmat de Hamilton, aflat la 0,615 secunde de cel mai bun timp. Russell a ocupat locul al cincilea, înaintea lui Liam Lawson, pilotul Racing Bulls.

Max Verstappen a impresionat în simulările de cursă

Deși Leclerc a dominat clasamentul timpilor, Verstappen a arătat un ritm competitiv în simulările de cursă, care pot oferi indicii mai relevante despre performanța monoposturilor pe distanțe lungi decât un singur tur rapid.

Pilotul Red Bull a fost ușor mai rapid decât Leclerc în medie pe tur, iar constanța timpilor săi a sugerat că ar putea avea un avantaj în perspectiva cursei. Comparația directă a fost posibilă doar cu piloții Ferrari, deoarece aceștia au folosit pneuri de compoziție soft în simulările respective.

În schimb, Lando Norris (McLaren), campionul mondial, a înregistrat cel mai bun ritm pe simulările de cursă, cu aproximativ 0,2 secunde pe tur peste Verstappen. Comparația trebuie însă privită cu prudență, întrucât britanicul a utilizat pneuri hard.

Norris a încheiat antrenamentele pe locul al șaptelea, după ce a greșit în virajul 16 și nu a reușit să înregistreze un timp reprezentativ în simularea calificărilor pe pneuri soft. Coechipierul său, Oscar Piastri, s-a clasat pe poziția a opta, urmat de Isack Hadjar (Red Bull) și Oliver Bearman (Haas).

Ferrari și McLaren au pregătit actualizări tehnice

Ferrari a adus la Austin o serie de îmbunătățiri pentru monopost, concentrate în special asupra podelei. Leclerc a apreciat că actualizările reprezintă un progres, dar a precizat că efectele acestora sunt mai mici decât se aștepta.

„Este un pas mic înainte și am început weekendul cu dreptul, cu un echilibru bun”, a declarat pilotul Ferrari, care a subliniat că diferențele dintre echipe sunt reduse și că performanța rivalilor ar putea crește până sâmbătă.

Monegascul a criticat și suprafața circuitului, pe care a descris-o drept foarte denivelată, în special în primul sector.

McLaren a introdus, la rândul său, prima dintre cele trei actualizări planificate pentru următoarele etape. Norris a spus că monopostul este dificil de pilotat și că îi este greu să obțină un comportament constant, deși ritmul nu este unul slab.

Mercedes caută setările potrivite pentru monopost

Mercedes a revenit cu ambele monoposturi la configurația îmbunătățită introdusă în urmă cu două etape, în Malaezia. Echipa consideră că pachetul tehnic are un potențial mai mare, dar că setările utilizate până acum nu au permis valorificarea completă a acestuia.

Antonelli a explicat că folosirea aceleiași configurații pe ambele mașini îi ajută pe ingineri să testeze mai multe variante și să înțeleagă mai bine comportamentul monopostului.

Înaintea Marelui Premiu al SUA, trei piloți vor primi penalizări pe grilă pentru depășirea numărului permis de componente ale motorului. Arvid Lindblad (Racing Bulls) va pierde cinci poziții, Gabriel Bortoleto (Audi) va fi penalizat cu 20 de locuri, iar Franco Colapinto (Alpine) va primi o penalizare de 10 poziții.