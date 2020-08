Chelsea face cel mai scump transfer al verii. Despre ce jucător este vorba

Cel mai scump transfer din această vară ajunge la 100 de milioane de euro. Noul puşti teribil al Germaniei va ajunge la Chelsea. Jurnalistul Fabrizio Romano a anunţat că mutarea e ca şi făcută, mai trebuie doar semnat contractul.

Londonezii sunt singura echipă care nu resimte probleme financiare din cauza pandemiei de coronavirus. Chelsea a avut interzis la transferuri din vara lui 2019 până acum şi a avut timp să strângă bani pentru o nouă campanie impresionantă de transferuri.

Comparativ cu transferurile de vara trecută, Havertz, cu 100 de milioane de euro, se încadrează între Eden Hazard şi Harry Maguire.

Transferul lui Chelsea nu se ridică însă la nivelul celor mai tari transferuri din ultimii 5 ani. Havertz e mai scump doar decât De Bruyne.

Iar în ceea ce priveşte cele mai scumpe transferuri all-time, puştiul minune al lui Chelsea nu e nici măcar pe aproape ded top 5.

Confirmed. Chelsea and Bayer Leverkusen to sign the agreement for Kai Havertz for €100M add ons included (80-10-10). Five years contract - Lampard already spoke with Kai. Paperworks time between the two clubs to complete every detail. Here we go soon 🔵🏁 #CFC #Havertz https://t.co/2uW7jTywhl