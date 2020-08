Ciocniri la Paris între forţele de ordine şi fanii dezamăgiţi ai PSG, după finala Ligii Campionilor pierdută de echipa lor

Cei 5.000 de fani de la Paris Saint-Germain care s-au adunat duminică la Parc des Princes pentru a-şi susţine echipa în finala Ligii Campionilor au fost dezamăgiţi după înfrângerea suferită la limită în faţa lui Bayern Munchen.

Pubele de gunoi şi un vehicul au fost incendiate de către tinerii supăraţi de înfrângerea echipei lor, în timp ce maşinile poliţiei au fost lovite cu sticle.

Suporterii au aprins torţe şi au cântat împreună în timp ce au urmărit meciul, pierdut de PSG cu 1-0 în faţa lui Bayern Munchen, pe un mare ecran pe stadionul Parc des Princes din Capitala Franţei, în timp ce finala avea loc la Lisabona, fără spectatori.

"Suntem dezamăgiţi, dar nu am fost îngrozitori", a declarat pentru AFP Anne Vaneson, fană PSG.

"În prima repriză, am fost în teren cu un joc egal, dar am avut o scădere a performanţei în primele 20 de minute ale celei de-a doua reprize", a fost un alt comentariu.

Primarul din Paris, Anne Hidalgo, le-a transmis anterior că speră la „celebrări mature”, în cazul în care PSG va triumfa asupra lui Bayern, după ce suporterii s-au confruntat cu poliţia în urma victoriei lor cu RB Leipzig cu 3-0 în semifinale.

Cu toate acestea, între fani şi poliţie au avut loc şicane pe tot parcursul meciului, cu tineri înarmaţi cu artificii la care s-a răspuns cu gaze lacrimogene de către poliţie.

Bayern Munchen a fost încoronată oficial duminică seara cea mai bună echipă de pe continent după ce a învins-o la limită, cu 1-0, pe Paris Saint-Germain în finala Champions League.

Fans of Paris Saint-Germain (PSG) gathered at the team's Parc des Princes stadium in Paris, on Sunday, to watch the UEFA Champions League final against #Bayern Munich. #PSGFCB #UCLFinal2020 #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/yFfVjrKNXu