Coreea de Sud rămâne fără selecționer după eliminarea de la Cupa Mondială. Președintele țării l-a catalogat drept „incapabil”

Selecționerul Coreei de Sud, Hong Myung-bo, a demisionat duminică din funcție, după eliminarea echipei încă din faza grupelor la Cupa Mondială 2026 și în urma criticilor dure formulate de președintele Lee Jae Myung, scrie AP. Coreea de Sud a început turneul final cu o victorie împotriva Cehiei, însă a pierdut următoarele două partide din Grupa A, în fața Africii de Sud și Mexicului. Sud-coreenii sperau să obțină calificarea în șaisprezecimile de finală ca una dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea, însă această posibilitate a dispărut după victoria cu 3-1 obținută de Congo împotriva Uzbekistanului.

Președintele Coreei de Sud: „Rezultatul era previzibil”

Eliminarea timpurie a provocat reacții puternice la Seul. Președintele Lee Jae Myung, fost președinte de onoare al unui club profesionist de fotbal și declarat suporter al echipei naționale, a afirmat că este „profund nedumerit” de parcursul selecționatei. Șeful statului a criticat atât modul în care este administrată echipa națională, cât și decizia de a-l numi pe Hong Myung-bo în funcție.

„S-a demonstrat încă o dată că deciziile privind oamenii potriviți fac diferența. Dacă loialitatea și interesele de grup sunt puse înaintea competenței și este numită o persoană incapabilă într-o funcție de conducere, rezultatul este la fel de previzibil ca focul”, a declarat președintele. Totodată, Lee Jae Myung a cerut Ministerului Culturii, Sportului și Turismului să analizeze cauzele eșecului și să revizuiască întregul program al echipei naționale. „Îmi cer sincer scuze cetățenilor pentru profunda dezamăgire provocată de această situație absurdă. Vom acționa rapid pentru reformarea administrației sportive, astfel încât asemenea lucruri să nu se mai repete”, a transmis liderul sud-coreean.

Hong Myung-bo și-a asumat întreaga responsabilitate

Hong Myung-bo, în vârstă de 57 de ani, și-a anunțat demisia înainte ca delegația Coreei de Sud să părăsească baza de pregătire din Mexic, unde echipa a disputat toate cele trei meciuri din faza grupelor. Antrenorul se afla la al doilea mandat pe banca tehnică a naționalei. El a condus reprezentativa și la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia, când Coreea de Sud a fost eliminată tot în faza grupelor.

„Vreau să le cer scuze tuturor coreenilor care iubesc și susțin echipa națională. Astăzi îmi anunț demisia din funcția de selecționer”, a declarat Hong. Acesta a precizat că niciun argument nu poate compensa rezultatul obținut și că își asumă în totalitate responsabilitatea pentru eșec.

„Ca selecționer, nicio explicație nu poate fi mai importantă decât rezultatul final. Nu am reușit să obțin performanța pe care oamenii o așteptau. Întreaga responsabilitate îmi aparține. Voi continua însă să susțin fotbalul sud-coreean și sper ca echipa națională să recâștige încrederea și dragostea suporterilor”, a spus fostul internațional.

Un eșec pentru una dintre prezențele constante la turneul final

Coreea de Sud este una dintre cele mai constante participante la Cupa Mondială, fiind prezentă la ultimele 11 ediții consecutive ale competiției. Cea mai mare performanță din istoria sa rămâne calificarea în semifinalele Cupei Mondiale din 2002, ediție organizată împreună cu Japonia. Eliminarea din faza grupelor la ediția din 2026 deschide acum o perioadă de incertitudine pentru fotbalul sud-coreean, autoritățile anunțând deja o analiză amplă a modului în care este administrată echipa națională și a criteriilor după care sunt luate deciziile la nivelul federației.