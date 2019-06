Cristian Săpunaru nu se întoarce la Rapid

Cristian Săpunaru (35 de ani) va rămâne în Turcia. Nivelul campionatului şi salariile care se plătesc acolo l-au făcut pe fundaşul naţionalei să îşi dorească un nou contract. Înţelegerea cu Kayserispor îi expiră în câteva zile, dar e convins că o să primească oferte şi de la alte echipe.

”Mă simt foarte bine, e un campionat bun. Şi din punct de vedere financiar e mai bine decât în Liga 1. Sunt ultimii ani şi vedem ce se va întâmpla. Mai mult ca sigur, voi semna în Turcia”. Săpunaru este un rapidist convins, dar momentan nu ia în calcul o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. Lasă însă de înţeles că aceasta s-ar putea întâmpla peste câţiva ani, dar nu din postura de jucător: ”Dacă semnez pe doi ani, nu o să am cum (n.r. să vină la Rapid). Trebuie să mai aştept un an. Am făcut enorm de multe pentru Rapid şi o să o fac în continuare când o să mă las de fotbal, dar momentan nu”, a declarat Săpunaru după meciul României din Norvegia. Fundaşul va pleca de la Kayserispor în această vară, după ce îi expiră contractul. Presa din Turcia anunţă că fundaşul naţionalei României şi-a dat acordul pentru trecerea la o altă grupare din campionat, Denizlispor.

Cristian Săpunaru a ajuns la Kayserispor în iunie 2017, la puţin timp după ce Marius Şumudică era numit antrenor. Experienţa căpătată la echipele puternice pe care şi le-a trecut în palmares (FC Porto sau Real Zaragoza) şi-a spus cuvântul. Fundaşul s-a impus rapid ca unul dintre liderii echipei.

Statisticile lui Săpunaru în acest sezon: 34 de meciuri şi 3 goluri.

