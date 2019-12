Cristiano Ronaldo şi Gianlugi Buffon, surpriză pentru doi copii care au supravieţuit cutremurului din Albania. FOTO, VIDEO

Aurel Lala (7 ani) şi Alesio Cakoni (10 ani) au supravieţui puternicului cutremur din Albania, produs marţi, 26 noiembrie, după ce au sărit de la balconul apartamentului în care locuiau, din Thumane.

Cei doi au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital, acolo unde au fost vizitaţi de Edi Rama, prim-ministrul Albaniei. Premierul a aflat de marea dorinţă a celor doi copii şi i-a dus la Roma, vineri, pentru a se întâlni cu Cristiano Ronaldo şi Gianluigi Buffon.

These two boys survived the horrible earthquake in Albania as they jumped from the 3rd and 5th floor of their apartments. Some of their family members are among the victims.



Today both of them met Cristiano Ronaldo and Gianluigi Buffon.



