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Cristiano Ronaldo și Luka Modric, față în față într-un duel istoric la Cupa Mondială

Partida Portugalia - Croația din șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026 îi aduce față în față pe Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Luka Modrić (40 de ani), doi dintre cei mai longevivi și titrați fotbaliști ai generației lor, de asemenea, foști colegi la Real Madrid.
Cristiano Ronaldo și Luka Modric, față în față într-un duel istoric la Cupa Mondială
sursă foto: Howard Walker / Anadolu Agency
Petre Apostol
02 iul. 2026, 16:47, Sport
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Partida, programată vineri dimineață, de la ora 02:00, la Toronto (Canada), este prima întâlnire dintre Portugalia și Croația la un turneu final al Cupei Mondiale și, foarte probabil, ultimul duel internațional dintre cei doi foști coechipieri de la Real Madrid. Ronaldo și Modric au evoluat împreună între 2012 și 2018 la clubul spaniol, perioadă în care au disputat peste 220 de meciuri și au cucerit împreună patru trofee ale UEFA Champions League.

Ronaldo participă la a șasea Cupă Mondială din carieră, o premieră în fotbalul masculin, și este primul jucător care a înscris la șase ediții diferite ale turneului final. Căpitanul Portugaliei este, totodată, recordmenul selecțiilor și golurilor marcate la nivelul echipei naționale, depășind 230 de meciuri internaționale.

De partea cealaltă, Modric dispută a cincea Cupă Mondială și este cel mai vârstnic fotbalist care a reprezentat Croația la turneul final. Câștigător al Balonului de Aur în 2018, mijlocașul a condus naționala croată spre finala Cupei Mondiale din Rusia în anul respectiv și spre medaliile de bronz la ediția din Qatar, patru ani mai târziu.

Fără precedent în fotbalul modern

De-a lungul istoriei Cupei Mondiale au existat mai mulți jucători care au evoluat după împlinirea vârstei de 40 de ani, precum Roger Milla, Pat Jennings sau Essam El-Hadary. Totuși, este pentru prima dată în era modernă a competiției când doi jucători de câmp trecuți de 40 de ani se întâlnesc într-o partidă din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale.

Selecționerul Croației, Zlatko Dalić, a minimizat importanța duelului individual dintre cele două vedete și a atras atenția asupra luptei tactice din centrul terenului.

Cred că va fi o bătălie a mijlocașilor. Portugalia are jucători excelenți la mijlocul terenului. Sunt foarte buni din punct de vedere tactic. În acest meci, fiecare greșeală va fi pedepsită”, a declarat Dalić, în conferința de presă premergătoare partidei.

Simboluri ale fotbalului

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martínez, a afirmat că experiența acumulată de Ronaldo și Modric îi plasează dincolo de dezbaterile privind vârsta lor.

„În primul rând, vorbim despre doi jucători care nu mai au nimic de demonstrat. Longevitatea lor îi face cu adevărat speciali. Modric evoluează la 40 de ani, iar același lucru este valabil și pentru căpitanul nostru. Amândoi sunt adevărate simboluri ale fotbalului”, a declarat Martinez.

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martínez, a respins întrebările privind capacitatea lui Ronaldo de a evolua la 41 de ani.

„Nu există nicio problemă, nici fizică, nici mentală, care să-l împiedice pe Cristiano să joace 90 de minute. Experiența, leadershipul și profesionalismul lui sunt de neprețuit pentru echipă”, a afirmat Martinez.

Dincolo de miza calificării în optimile de finală, partida de la Toronto reunește două dintre cele mai importante figuri ale fotbalului ultimelor două decenii. Împreună, Ronaldo și Modric au câștigat șase Baloane de Aur, 11 trofee ale Ligii Campionilor și au disputat peste 450 de meciuri pentru echipele lor naționale.

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