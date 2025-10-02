CSA Steaua are un nou conducător. Moşteanu: Steaua nu poate trăi doar din amintiri

Ministrul Apărării a anunţat schimbări la vârful Clubului Sportiv al Armatei Steaua, unde colonelul Eduard Danilof a fost împuternicit astăzi la conducere. Ofiţer cu aproape trei decenii de experienţă militară, veteran în misiuni internaţionale în Irak şi Afganistan şi fost administrator al Stadionului Steaua, Danilof are ca misiune reformarea şi modernizarea clubului.

„Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate. Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu şi al echipei ministerului pentru a moderniza clubul şi pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele şi secţiile sportive şi vom profesionaliza modul în care CSA funcţionează”, transmite Moşteanu.

Priorităţile lui Danilof sunt scoaterea clubului din stagnare şi modernizarea managementului, dar şi transformarea secţiei de fotbal într-un model sustenabil, care să respecte legea şi să atragă investitori.

„Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism”, conchide Moşteanu.